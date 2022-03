Rusi so ga razglasili za mrtvega, a je še kako živ. To zdaj sporoča Putinu. #video

Rusi so širili govorice, da je nekdanji ukrajinski notranji minister Arsen Avakov umrl v obstreljevanju Harkova. A Avakov je še kako živ. Oglasil se je na Twitterju in Putinu poslal jasno sporočilo: "Je... se, Vladimir, stekli pes. Ruski propagandisti, tukaj sem, v Kijevu."

“Fuck you, Putin, you rabid dog!” In classic defiant selfie style, former Ukrainian interior minister @AvakovArsen dispels rumors of his death by Russian artillery strike in Kharkiv. “Russian propagandists… I’m in Kyiv.” pic.twitter.com/7FPN2z1ziq — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 10, 2022

Avakov je bil sedem let, od 2014 do 2021, ukrajinski notranji minister. Pred vstopom v politiko se je ukvarjal s podjetništvom in je med 120 najbogatejšimi v Ukrajini.