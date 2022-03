Velika Putinova skrivnost, za katero Rusi ne smejo izvedeti #video

"Kaj se dogaja v mestih v Ukrajini, lahko spremljamo v realnem času," pove voditeljica informativnega programa na ruskem Kanalu 1. Režija sliko nato preklopi na (resnične) spletne kamere, ki v živo prikazujejo sliko večjih ukrajinskih mest, kot so Kijev, Harkov, Sumi. Statično sliko, ki vselej kaže isto lokacijo.

"Medtem ko je zahodna histerija na vrhuncu, lahko stanje objektivno ocenimo s pomočjo spletnih kamer," nadaljuje voditeljica in sklene, da je v Kijevu, Harkovu in Sumiju vse mirno. "Poglejte, po cesti v Sumiju se vozijo celo avtomobili." Še en običajen dan v Ukrajini, doda in sklene, da tako rekoč nič ne nakazuje na to, da je v Ukrajini napeto.

Kako je zadnje tedne videti običajno dogajanje v Harkovu:

V videoposnetku, ki je v zadnjih 24 urah začel krožiti po družbenih omrežjih, so voditeljičinim trditvam dodani videoposnetki dogajanja, ki ga statične kamere v živo ne ujamejo - porušenih in gorečih stanovanjskih poslopij, uničenih civilnih vozil, nepreglednih oblakov dima, ki zastirajo pogled na cesto.

Če boš rekel vojna, boš plačal ali pa te bomo zaprli

Na ruskih poročilih vojne v Ukrajini ni. Ruske oborožene sile so tam na posebni mirovni operaciji. To je uradno poimenovanje največjih medijev v Rusiji, ki so tako rekoč brez izjeme pod nadzorom Kremlja oziroma tako ali drugače povezani z ljudmi, ki so blizu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Če bi si kdo drznil poročati, da je v Ukrajini trenutno vojna, ga lahko po novem zakonu o preprečevanju širjenja "lažnih novic", ki ga je v petek podpisal Putin, doleti astronomska denarna kazen ali pa celo do 15 let za rešetkami.

Vladimirju Putinu je zelo pomembno, da državljani Rusije ne vedo, kaj se v resnici dogaja v Ukrajini. Pri starejših demografskih skupinah mu prikrivanje resnice s pomočjo medijev tudi precej dobro uspeva. Foto: Guliverimage

Ni presenečenje, kdo v Rusiji najbolj podpira "posebno vojaško operacijo v Ukrajini"

Ruski državljani in državljanke, ki novice konzumirajo predvsem iz klasičnih medijev, kot sta televizija in časopis, so najbolj naklonjeni ruskemu "posredovanju" v jugozahodni sosedi, razkriva analiza, ki jo je pred dnevi objavil neodvisni ruski portal Meduza. Sedež ima v Latviji, zato si neodvisnost lahko privošči, saj ne tvega sankcij ruskih oblasti.

Vojno v Ukrajini, za katero verjamejo, da je v resnici posebna vojaška operacija, najmanj podpirajo mlajši Rusi, ki imajo dostop tudi do alternativnih virov informacij, predvsem do svetovnega spleta, najbolj pa Rusi, starejši od 50 let. V demografski skupini starejših od 70 let jih vojni v Ukrajini nasprotuje manj kot deset odstotkov.

Meduza opozarja, da so bili redni gledalci ruskih državnih televizijskih kanalov "posebni vojaški operaciji v Ukrajini" verjetno naklonjeni že vnaprej, saj delijo stališča, ki so predstavljena v oddajah, oziroma se z njimi strinjajo. Mlajše demografske skupine so bile medtem ruski državni medijski propagandi izpostavljene manj časa, obenem pa so tudi bolj dovzetne za pridobivanje informacij iz drugih virov, predvsem na internetu. Rusija je sicer otežila tudi to, saj je blokirala nekatere zahodne spletne strani in družbena omrežja. Foto: Guliverimage

Podpora ruskemu vojaškemu poseganju v suverenost drugih držav je večja med moškimi kot med ženskami. Veliko vlogo igrata tudi izobrazba in blagostanje. Vojni v Ukrajini načeloma bolj nasprotujejo prebivalci bolj "zahodnih" in bogatejših ruskih metropol, kot sta Moskva in Sankt Peterburg, bolj pa so ji naklonjeni v manjših mestih in na podeželju.

V preteklih dnevih se je sicer pokazalo, kakšen vpliv ima državna medijska propaganda na ruske državljanke in državljane. Nekateri televizijskim kanalom namreč še vedno verjamejo bolj kot svojim otrokom, ki iz prve roke doživljajo grozote vojne v Ukrajini.

