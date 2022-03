Ruske sile vse bližje Kijevu

Satelitski posnetki ruskega konvoja vojaških vozil razkrivajo, da so se ruske sile 16. dan invazije na Ukrajino razporedile bližje Kijevu. Po podatkih podjetja Maxar Technologies se je 64 kilometrov dolg konvoj, ki so ga nazadnje videli severozahodno od letališča Antonov, razdelil v dve smeri in se premaknil na položaje v okoliških krajih, poroča BBC. To kaže na vnovičen pritisk proti ukrajinski prestolnici.

Visoki ameriški vojaški uradnik je včeraj dejal, da so se ruske sile v zadnjih 24 urah približale Kijevu za pet kilometrov. Po njegovih trditvah so sile, ki so napredovale s severozahoda, od središča Kijeva oddaljene še okoli 14 kilometrov.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je včeraj sporočil, da je od začetka ruske invazije pobegnila že polovica prebivalcev Kijeva, saj se ruske sile mestu vse bolj približujejo, "Kijev se je spremenil v trdnjavo. Vsaka ulica, vsaka stavba, vsaka kontrolna točka je utrjena," je še dodal Kličko.

Ruske sile torej počasi obkrožajo Kijev. Že prvi dan napada na Ukrajino, 24. februarja, so dosegle severozahodni rob mesta. Nekatera predmestja Kijeva so že več kot teden dni podvržena obstreljevanju in bombardiranju, zaradi česar so načrtovane nadaljnje množične evakuacije.

6.55 Zelenski zaskrbljen zaradi ruskih obtožb o kemičnih napadih

Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je dejal, da je zelo zaskrbljen zaradi obtožb Rusije o izvedenih kemičnih napadih.

Moskovsko zunanje ministrstvo je namreč objavilo, da so ruske sile našle dokaze, da Kijev briše sledi vojaško-biološkega programa v Ukrajini, ki naj bi ga financirale ZDA. Rusko obrambno ministrstvo je včeraj ponovilo obtožbe na račun ZDA. Tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je Washington obtožil financiranja raziskav biološkega orožja v Ukrajini.

"Spet nas obtožujejo, da razvijamo biološko orožje. Da pripravljamo kemični napad. To me zelo skrbi, ker smo se večkrat prepričali naslednje: če želite poznati načrte Rusije, preverite kaj Rusija obtožuje druge. Širjenje takšnih obtožb v ruskih medijih kaže, da je za to sposobna prav ruska vojska in ruske specialne sile," je dejal Zelenski.

"To kaže, da Rusi to želijo. Takšne stvari so več delali v drugih državah. In zdi se, da bodo to počeli znova, če se jih ne zaustavi," je opozoril Zelenski.