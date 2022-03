Vojna v Ukrajini: To bo Rusom predlagal ukrajinski zunanji minister #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba naj bi ruskemu kolegu Sergeju Lavrovu danes predlagal srečanje predsednikov obeh držav, Volodimirja Zelenskega in Vladimirja Putina.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba naj bi ruskemu kolegu Sergeju Lavrovu danes predlagal srečanje predsednikov obeh držav, Volodimirja Zelenskega in Vladimirja Putina. Foto: Guliverimage

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov in ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba se bosta danes sestala v Turčiji, kar bo prvi stik na visoki ravni med Kijevom in Moskvo, odkar je Rusija pred dvema tednoma napadla Ukrajino. Ob tem bo danes Poljsko obiskala ameriška podpredsednica Kamala Harris. Voditelji članic EU pa bodo v francoskem Versaillesu, kjer bo tudi slovenski premier Janez Janša, razpravljali o tem, kako naj unija po ruskem napadu na Ukrajino zavaruje svoje državljane in vrednote.

Dnevni pregled dogodkov



6.30 Ukrajinska zračna obramba uspešna proti ruskim letalom

5.55 Premier Janez Janša na vrhu EU o vojni v Ukrajini

Kuleba je napovedal, da bo danes Lavrovu predlagal srečanje predsednikov obeh držav, Volodimirja Zelenskega in Vladimirja Putina, da bi dosegli dogovor o prekinitvi ognja. Tudi v Kremlju srečanju med ministroma pripisujejo velik pomen. Oba ministra sta sinoči že prispela v Turčijo, pogovori pa naj bi potekali enkrat zjutraj oziroma dopoldne.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je izrazil upanje, da bodo pogovori preprečili hujšo tragedijo ali celo pomagali doseči premirje, a analitiki svarijo, da so možnosti za preboj v Antalyi minimalne.

Direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je napovedal, da bo tudi sam danes prispel v Antalyo, saj da se morajo nujno začeti pogovori o jedrski varnosti Ukrajine.

Bidnova desna roka na Poljskem

Medtem bo na obisk na Poljsko danes pripotovala podpredsednica ZDA Kamala Harris. Sestala se bo s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo in premierjem Mateuszom Morawieckim. Načrtovano je tudi srečanje Harrisove s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem, ki bo istočasno v Varšavi. Harrisova se bo nato v petek odpravila še v Romunijo.

Obisk Harrisove v Varšavi bo sicer potekal v senci nesoglasja med Poljsko in ZDA glede dostave poljskih migov Ukrajini preko ameriške vojaške baze v Nemčiji. V Washingtonu so dali v sredo jasno vedeti, da poljska ideja o dostavi lovcev ne pride v poštev, saj bi lahko vodila v nevarno eskalacijo.

6.30 Ukrajinska zračna obramba uspešna proti ruskim letalom

Ukrajinska zračna obramba po poročanju CNN, ki se sklicuje na ameriškega uradnika, ruskim vojaškim letalom precej uspešno onemogoča polete nad Ukrajino. Po njegovih trditvah se ruska bojna letala v veliki meri izogibajo ukrajinskemu zračnemu prostoru zaradi vrste protiletalskih sistemov. Dodal je, da ruska letala sicer opravijo od 150 do 200 poletov dnevno, a večinoma v ruskem zračnem prostoru. To jim namreč otežuje učinkovita ukrajinska uporaba protiletalskih raket zemlja-zrak, vključno z raketami stinger, ki jim jih zagotavljajo ZDA.

5.55 Vrh EU v Versaillesu o vojni v Ukrajini

Voditelji članic EU bodo danes in v petek na neformalnem zasedanju v Versaillesu razpravljali o tem, kako naj unija po ruskem napadu na Ukrajino zavaruje svoje državljane in vrednote. V ospredju bosta dve vprašanji - kako se odzvati na ukrajinsko prošnjo za članstvo v uniji in kako postopno odpraviti odvisnost od ruske energije.

Voditelji bodo sprejeli versajsko izjavo, v kateri bodo zapisali, da ruska vojna pomeni tektonski premik v evropski zgodovini ter da so v Versaillesu razpravljali o tem, kako naj unija ravna odgovorno v novi realnosti ter zavaruje svoje državljane in vrednote.

Ključni vprašanji, ki ju bodo pretresali, sta, kako se odzvati na ukrajinsko prošnjo za članstvo v uniji in kako postopno odpraviti odvisnost od ruske energije oziroma ali prepovedati uvoz ruske energije, kar so storile ZDA, ki so sicer od ruske energije bistveno manj odvisne od evropskih držav.

Voditelji naj bi Ukrajincem sicer zatrdili, da jih ne bodo pustili samih ter da bodo še naprej zagotavljali politično, finančno, materialno in humanitarno pomoč. A ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najverjetneje ne bo dobil jasnih jamstev glede članstva države v uniji, ki jih želi.

V Versaillesu bo tudi slovenski premier Janez Janša, ki se bo ob robu zasedanja v petek udeležil slovesnosti ob evropskem dnevu žrtev terorizma, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.