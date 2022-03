Po Černobilu IAEA izgubila tudi stik z jedrsko elektrarno Zaporožje

"Zaskrbljeni smo zaradi nenadne prekinitve dotoka podatkov iz teh dveh jedrskih elektrarn," je dejal Grossi, saj so, kot poudarjajo v IAEA, v obeh elektrarnah "velike količine materiala v obliki izrabljenega ali svežega jedrskega goriva in druge vrste jedrskih materialov".

Prvi mož agencije s sedežem v avstrijski prestolnici je v sredo zvečer napovedal, da bo tudi sam odpotoval v turško Antalyo, kjer se bosta v četrtek srečala ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba in vodja ruske diplomacije Sergej Lavrov.

Grossi je po vrsti incidentov v ukrajinskih jedrskih objektih od začetka ruske invazije konec prejšnjega tedna predlagal pogajanja o varnostnih zagotovilih za jedrske elektrarne in druge objekte z jedrskim materialom med ukrajinskimi in ruskimi predstavniki, s čimer bi se izognili resni jedrski nesreči.

IAEA poskuša v okviru svojih nadzornih sistemov odvračati od širjenja jedrskega orožja z zgodnjim zaznavanjem zlorabe jedrskega materiala.

Rezervni generatorji imajo le 48-urno zmogljivost za napajanje elektrarne

Ukrajinski zunanji minister je Rusijo včeraj pozval, naj privoli v prekinitev ognja na območju Černobila, da bi omogočili nujna popravila v jedrski elektrarni. Dodal je, da imajo rezervni dizelski generatorji 48-urno zmogljivost za napajanje elektrarne in da se bodo hladilni sistemi za izrabljeno jedrsko gorivo nato ustavili, zaradi česar bo grozilo uhajanje sevanja.

Več kot 200 zaposlenih medtem ostaja ujetih v jedrski elektrarni Černobil in delajo že neprestano 13 dni, odkar so nadzor prevzele ruske sile. Iz agencije so sporočili, da se razmere za zaposlene slabšajo, zato so pozvali Rusijo, naj dovoli rotacijo zaposlenih, ki bi jim omogočila počitek, saj je delo v izmenah nujno za zagotavljanje varnosti, so dodali.

Čeprav černobilska jedrska elektrarna od nesreče leta 1986 ne deluje več, je tam še vedno zaposlenih več kot 2.000 ljudi, ki zagotavljajo, da se ne zgodi nova katastrofa.

Rusiji je prejšnji teden uspelo prevzeti tudi nadzor nad največjo ukrajinsko jedrsko elektrarno Zaporožje. Po navedbah IAEA tam še vedno delujeta dva od šestih reaktorjev, zaposleni delujejo izmenično, stanje radioaktivnega sevanja pa naj bi bilo stabilno.

Cizelj o Černobilu: Nevarnosti skoraj ni, gre za staro gorivo

"Po mojem mnenju skoraj ni nevarnosti, saj gre za 20 let staro gorivo. V Černobilu so se reaktorji ustavili okrog leta 1999 ali pa 2000. Morebitna težava za to staro gorivo je v prvih petih, morda desetih letih. Gre namreč za to, da so notri razcepki, posledice verižne reakcije, ki se je dogajala v reaktorju in se preneha dogajati, ko gre gorivo iz reaktorja. To je naravni razpad atomov, ki so pol manjši od urana," je povedal fizik Leon Cizelj z Instituta Jožef Stefan.

"Te toplote je na začetku razmeroma veliko in je potrebno aktivno hlajenje. Zato imajo vsi zasilno hlajenje, tudi v Fukušimi. Ko je prišel cunami, je bila to težava, ker hlajenja ni bilo. Dobrih pet let po tem, ko se gorivo iz reaktorja odstrani, je samo sposobno pasivnega hlajenja. Zadeva se bo hladila, ne da bi imeli ob tem kakšne ventilatorje, na dimni učinek. Po 20 letih je to hlajenje praktično na naravni vlek, ne potrebuje se ničesar," je še dodal Cizelj.

"Verjetno v Černobilu vse skladiščijo v suhem skladiščenju, kjer ni ventilatorjev in gre za pasivni vlek. Nekaj tega imajo tudi v bazenih, kar ne bi smela biti težava. Če pa nekaj malega vode izgubijo v bazenih, lahko z gasilskimi brizgalnimi vsakih nekaj dni to vodo dolijejo. Vsekakor pa gre, časovno gledano, da iz bazenov izpari vsa voda, za tedne ali celo mesece. Skratka, brez kakršnekoli panike. Po 20 letih s tem ni nikakršnih težav," je sklenil Cizelj.