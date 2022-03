Bela hiša svari: Rusi lahko izvedejo kemični napad na Ukrajino

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je dejala, da so ruske trditve o ameriških laboratorijih za biološko orožje in razvoju kemičnega orožja v Ukrajini nesmiselne. Lažne trditve je označila za "očitno zvijačo". Po navedbah ZDA so te obtožbe znak, da bi Moskva lahko sama uporabila tovrstno orožje v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zdaj, ko je Rusija podala te napačne trditve, bi morali vsi paziti, da Rusija ne bo uporabila kemičnega ali biološkega orožja v Ukrajini ali ustvarila pretvezo za njegovo uporabo," je še opozorila.

"Te ruske dezinformacije popolna neumnost"

"Kremelj namerno širi laži, da ZDA in Ukrajina izvajajo dejavnosti kemičnega in biološkega orožja v Ukrajini," je v odzivu na ruske navedbe dejal tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price. Dodal je, da si Rusija izmišljuje "lažne pretveze, da bi upravičila svoja grozljiva dejanja v Ukrajini".

Price je še dejal, da so "te ruske dezinformacije popolna neumnost" in dodal, da ima Rusija "zgodovino obtoževanj Zahoda prav za zločine, ki jih izvaja sama".

Je zaskrbljenost upravičena?

Na zahodu so zaskrbljeni zaradi tveganja, da bi se vojna stopnjevala, zlasti pa zaradi možnosti, da bi Rusija uporabila nekonvencionalno orožje. Svarijo pred uporabo kemičnega orožja. Ta izraz sicer zajema tudi taktično (majhno) jedrsko orožje, biološko orožje in umazane bombe. "Imamo dober razlog za zaskrbljenost," so jasni na Zahodu. Ruski zavezniki so v preteklosti namreč že uporabljali kemično orožje, zlasti v Siriji.

"Rusija je že uporabila termobarične rakete oziroma vakuumske bombe, ki iz okolja posrkajo kisik, da nastane visokotemperaturna eksplozija," je včeraj na družbenem omrežju Twitter objavilo ameriško obrambno ministrstvo. Posledice uporabe vakuumske bombe so veliko hujše kot pri uporabi konvencionalnih bomb.

Moskva: to je namen bioloških raziskav v Ukrajini

Moskovsko zunanje ministrstvo je 6. marca objavilo, da so ruske sile našle dokaze, da Kijev briše sledi vojaško-biološkega programa v Ukrajini, ki naj bi ga financirale ZDA. Rusko obrambno ministrstvo je danes ponovilo obtožbe na račun ZDA. Tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je Washington obtožil financiranja raziskav biološkega orožja v Ukrajini.

Kot je dejal, je namen bioloških raziskav v Ukrajini, ki jih financira Pentagon, "vzpostaviti mehanizem za prikrito širjenje smrtonosnih patogenov", še poroča AFP.

