Omejitve za begunce, ki jim bo Slovenija nudila pomoč, ni

Velika večina državljanov Ukrajine je po navedbah ministrstva trenutno nastanjenih na zasebnih naslovih, kar se bo predvidoma v prihodnjih dneh spremenilo, temu primerno se bodo povečevale tudi sprejemne kapacitete.

Ocena števila ljudi in zmogljivosti je nemogoča

Vladni sklep pa števila oseb, ki jim bo Slovenija nudila začasno zaščito, ne določa, ker je trenutno nemogoče oceniti njihovo število in oceniti sprejemne zmogljivosti, so pojasnili na ministrstvu.

Točno število oseb tudi ni navedeno v izvedbenem sklepu Sveta EU, kljub temu da direktiva o začasni zaščiti kot obvezno sestavino v tretjem odstavku 5. člena določa med drugim tudi podatke, prejete od držav članic o njihovih sprejemnih zmogljivostih. "Glede na navedeno trenutno število oseb, ki jim bo Republika Slovenija nudila začasno zaščito, ni omejeno," so dodali na ministrstvu.

Vlada je s sredinim sklepom določila kategorije oseb, ki jim bo Slovenija nudila začasno zaščito, datum uvedbe in trajanje začasne zaščite ter pravila, ki se uporabljajo za te osebe po prenehanju začasne zaščite, izhaja iz vladnega sporočila.

Začasna zaščita tudi za družinske člane

Vladni sklep določa, da se začasna zaščita uvede za osebe, ki so bile 24. februarja 2022 ali pozneje razseljene iz Ukrajine zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil, ki se je začela na ta datum. Pri tem gre tako za državljane Ukrajine kot za osebe brez državljanstva in državljane tretjih držav, ki so bili v Ukrajini upravičeni do mednarodne zaščite ali druge enakovredne nacionalne zaščite, pa tudi tiste, ki so v Ukrajini prebivali na podlagi veljavnega dovoljenja za stalno prebivanje ter se ne morejo vrniti v svojo državo. Sklep zajema tudi družinske člane.

Vlada je tudi sprejela sklep, da se v delih prostorov uprave za zaščito in reševanje v Logatcu ustanovi nastanitveni center za nastanitev prosilcev in oseb s priznano začasno zaščito.

V sredo se je iztekel poziv urada za oskrbo in integracijo migrantov, s katerim so želeli pridobiti informacijo o kandidatih, ki bi bili pripravljeni zagotoviti nastanitvene objekte za begunce iz Ukrajine. Prejeli so 200 vlog, ki pa jih še pregledujejo, zato bodo podrobnosti znane v prihodnjem tednu.