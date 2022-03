V podporo Ukrajini delijo fotografijo, posneto na Hrvaškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljudje na družbenih omrežjih v podporo Ukrajini množično delijo fotografijo, na kateri rumeno polje in modro nebo nad njim spominjata na ukrajinsko zastavo. Zanimivo pa je, da ne gre za podobo iz Ukrajine, temveč je fotografija nastala na Hrvaškem.

Modna oblikovalka in nekdanja članica skupine Spice Girls Victoria Beckham je v torek ob mednarodnem dnevu žensk na Instagramu objavila sporočilo podpore ženskam in otrokom v Ukrajini. Ob tem je objavila fotografijo polja z rumeno oljno ogrščico in modrim nebom nad njo, ki spominjata na ukrajinsko zastavo.

To fotografijo je posnel hrvaški fotograf Darko Kešnjer, ki ga je Victoria Beckham v objavi na Instagramu tudi označila.

Fotografija, ki ni nastala v Ukrajini, temveč v okolici hrvaškega mesta Vukovar, pa je bila že v dneh pred zvezdničino objavo prava viralna uspešnica na spletu. Kot je na družbenih omrežjih pojasnil fotograf, ki jo je posnel, jo je tudi sam objavil v podporo Ukrajini.

Ova moja fotografija objavljena je na instagramu kao podrška Ukrajini i njenom narodu u ovim teškim ratnim danima. Preko... Posted by Darko Kešnjer on Monday, February 28, 2022

"Še pred kratkim smo tudi mi kot narod doživeli svojo tragedijo," je zapisal, "sočustvujemo z Ukrajino in vemo, kaj prestajajo. Bodimo enotni v solidarnosti in molitvi zanje."

