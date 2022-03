Kako sta se modna in lepotna industrija odzvali na vojno v Ukrajini?

Od znatnih donacij neprofitnim organizacijam za begunce do ustavitve poslovanja v Rusiji - tudi modna in lepotna industrija združujeta moči za podporo tistim, ki jih je prizadela vojna v Ukrajini.

Ruski predsednik Vladimir Putin je po mesecih naraščajočih napetosti 24. februarja napovedal vojno Ukrajini, hkrati pa so se v Evropi začeli tedni mode in modne hiše so pokazale kolekcije, ki so jih ustvarjale mesece. Številne modne hiše so se odzvale na krizno stanje v Ukrajini ter začele zbirati denarno podporo in pomoč na terenu za begunce.

Protesti proti vojni pred revijo modne hiše Armani Foto: Reuters

Balenciaga

Kreativni direktor Balenciage Demna Gvasalia, begunec gruzijske državljanske vojne, je revijo modne hiše označil za "predanost neustrašnosti, uporu ter zmagi ljubezni in miru". "Zato je bilo delo ta teden zame tako neverjetno težko. Ker v času, kot je ta, moda izgubi svojo pomembnost in svojo pravico do obstoja," je zapisal Gvasalia v svojih zapiskih, ki jih je poslal na vse sedeže nedeljske revije Balenciaga. Gostje so dobili tudi majico z ukrajinsko zastavo. Oblikovalec je povedal, da je dve leti po vojni v Gruziji preživel v Ukrajini, kjer ima še vedno družino. Zdaj živi v Nemčiji. "Ko doživiš vojno, tega nikoli ne pozabiš," je dejal oblikovalec, čigar materni jezik je ruski.

"Teden mode se zdi kot nekakšen absurd. Za trenutek sem pomislil, da bi odpovedal revijo, za katero smo trdo delali in ki se je vsi veselimo. Potem pa sem ugotovil, da bi odpoved te revije pomenila popuščanje, predajo zlu, ki me je prizadelo že pred 30 leti. Odločil sem se, da se ne morem več žrtvovati za ta nesmiselni, brezsrčni vojni ego."

Modna revija je bila posebna. Organizirali so jo v hladnem, temnem letalskem hangarju na robu Pariza, manekenke so se sprehodile po modnih brveh, okoli njih pa je bila snežna nevihta. Manekenke in manekeni so se držali umetnih vreč za smeti, navidezno napolnjenih s stvarmi, drseli skozi vihar v škornjih s peto, stiskali velike črne plašče.

Nekaj ​​jih je drgetalo v boksaricah, za zaščito so imeli le šale, podobne brisačam. Glasba je razbijala, nad njihovimi glavami na zakritem nebu so bliskale luči. Kot prikaz beguncev na begu v nemogočih razmerah.

Blagovna znamka je Svetovnemu programu za hrano (WFP) donirala nerazkriti znesek, ki je sprožil nujno operacijo za zagotavljanje hrane za ljudi, ki bežijo iz Ukrajine v sosednje države.

Chanel

Francoska modna hiša je zaprla svoje trgovine v Rusiji in ustavila vso e-trgovino v državi. Blagovna znamka je podarila tudi dva milijona evrov humanitarni organizaciji CARE in Uradu visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR).

V objavi na Instagramu je modna hiša objavila, da bo "fundacija Chanel tesno sodelovala z lokalnimi partnerji, da bi zagotovila podporo ženskam in otrokom, ki jih je prizadela ta razvijajoča se situacija".

LVMH

Francoska korporacija za luksuzne izdelke, znotraj katere so Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Stella McCartney in druge, je podarila pet milijonov evrov za podporo Mednarodnemu odboru Rdečega križa "za pomoč neposrednim in posrednim žrtvam te vojne".

Poleg tega je podjetje solidarno z Ukrajino in je v Rusiji zaprlo 124 trgovin svojih blagovnih znamk. LVMH bo še naprej plačeval svojih 3.500 zaposlenih v Rusiji.

L'Oreal Paris

Kozmetični velikan se je združil s številnimi lokalnimi in mednarodnimi neprofitnimi organizacijami, da bi podprl naraščajoče število beguncev in ljudi na terenu v Ukrajini z donacijo v višini enega milijona evrov prek svojega sklada L'Oréal za ženske.

"V prihodnjih tednih bomo podarili 300 tisoč izdelkov. Odločno obsojamo invazijo in vojno v Ukrajini, ki ukrajinskemu ljudstvu povzročata toliko trpljenja. Naše misli so namenjene našim 326 ukrajinskim zaposlenim, njihovim družinam in prebivalcem Ukrajine, katerih življenja so se tako dramatično spremenila v zadnjih osmih dneh. Čeprav je nekaterim uspelo prestopiti mejo, večina naših zaposlenih ostaja v državi v vse težjih razmerah. Skrbi nas zanje in bojimo se za njihovo varnost."

Giorgio Armani

Potem ko je bila zaradi vojne v Ukrajini najnovejša modna revija v Milanu predstavljena v popolni tišini, je modna hiša napovedala 500 tisoč evrov donacije UNHCR "za pomoč in zaščito tistih, ki so bili prisiljeni pobegniti pred vojno v Ukrajini".

Blagovna znamka je donirala oblačila za begunce s pomočjo italijanske neprofitne organizacije Comunità di Sant'Egidio, ki je že prisotna na mejah Ukrajine.

Hermes

Blagovna znamka je napovedala, da bo začasno zaprla svoje trgovine v Rusiji in zaustavila vse svoje komercialne dejavnosti.

Gucci

Luksuzna italijanska blagovna znamka je pripravila globalno dobrodelno kampanjo Chime for Change in UNHCR donirala 460 tisoč evrov.

Valentino

Blagovna znamka je UNHCR donirala 500 tisoč evrov za zagotavljanje takojšnje pomoči ukrajinskim beguncem.

Burberry

Modna hiša pomaga britanskemu Rdečemu križu, donacije zaposlenih pa bo namenila tudi dobrodelnim organizacijam, ki podpirajo humanitarna prizadevanja v Ukrajini. "To so neverjetno težki časi za številne ljudi in naše misli so z vsemi, ki jih je kriza prizadela," so zapisali v sporočilu za javnost.

Adidas

Po prekinitvi dolgoletnega partnerstva z Rusko nogometno zvezo (RFU) je nemško podjetje za športna oblačila napovedalo, da bo podarilo sto tisoč evrov ter obutev in oblačila organizacijam, ki pomagajo otrokom in beguncem.

Puma

Medtem ko je podjetje ustavilo dostavo v Rusijo, trgovine v državi ostajajo odprte. Puma je svojim 380 zaposlenim v Ukrajini in okolici ponudila finančno podporo in stanovanjske možnosti v zahodni Ukrajini.

H&M

Zaprte trgovine v Moskvi Foto: Reuters

Trgovina s hitro modo je ustavila vso prodajo v Rusiji in zaprla svojih 170 trgovin po vsej državi.