Ocena teroristične ogroženosti: kako varna je Slovenija?

Člani sekretariata Sveta za nacionalno varnost (Snav) so na današnji seji skupaj s premierjem Golobom opravili kratko izmenjavo mnenj o aktualnih varnostnih razmerah, vključno s tveganji terorizma in področjem nezakonitih migracij, so sporočili z urada vlade za komuniciranje (Ukom).

Seznanili so se tudi z informacijami o zaščiti slovenskih državljanov na diplomatskih, vojaških in drugih misijah v tujini ter o uspešno zaključeni evakuaciji slovenskih državljanov iz Irana.

Sprejeta je bila odločitev, da bo razmere na Bližnjem vzhodu še naprej tedensko spremljala operativna skupina sekretariata Snav.

Napete razmere na Bližnjem vzhodu

Sekretariat se je danes sestal v luči napetih razmer na Bližnjem vzhodu, kjer naj bi danes po 12 dneh obstreljevanja, medsebojnih zračnih napadov in tudi obsežnega bombnega napada ZDA na Iran obveljalo premirje med Iranom in Izraelom, ki je 13. junija z napadom na islamsko republiko sprožil nov konflikt v regiji.

Slovenija je po vzoru številnih drugih držav prejšnji teden iz Irana umaknila diplomatsko osebje in njihove družinske člane. Zunanje ministrstvo je pomagalo tudi pri evakuaciji več slovenskih državljanov iz regije, pred tem pa kmalu po izbruhu konflikta med Izraelom in Iranom odsvetovalo vsa potovanja iz turističnih in drugih nenujnih razlogov v Iran, Izrael in sosednjo Jordanijo.