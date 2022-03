Ulična umetnost proti vojni v Ukrajini #foto

Številni ulični umetniki s svojimi umetnimi obsojajo napad na Ukrajino in širijo različna sporočila, a v enem so si edinstveni: želijo, da se vojna čim prej konča.

Poslikava objokanega očesa v barvah ukrajinske zastave umetnika s psevdonimom MyDogSighs je bila ustvarjena, da bi poudarila "grozljivo situacijo" po invaziji Rusije. Naslikana je bila na ulici Northcote Lane v Cardiffu, kjer so številni grafiti.

"Vsi smo sedeli in gledali, kako se ta grozna situacija razvija. Čeprav ni veliko, sem želel narediti tisto, kar najbolje znam, da bi poudaril svoji žalost in jezo zaradi ruske invazije na Ukrajino. Uporabil sem dve sliki, da sem ustvaril silhueto. Prva je čudovito središče Kijeva, drugo pa je močna fotografija, ki se je pojavila na mojem Twitterju danes zjutraj in je od včerajšnjega napada. Solza govori sama zase. Grozljiva situacija," je zapisal umetnik ob svoji sliki.

Londonski umetnik Woskerski je svoje delo delil na Instagramu z napisom, ki je jasno povedal, da čeprav umetniško delo ne more pomagati Ukrajini, upa, da vseeno pomaga na kakšen drugačen način.

"Zavedam se, kako nesmiselna je spletna podpora pogumnim ljudem Ukrajine, ki se borijo za svoja življenja in svojo državo, a vseeno upam, da bo ta mali poklon nekako pomagal," je dejal.

V Franciji je Seth Globepainter delil preprosto, a "sladko" delo ulične umetnosti v pariški soseski Butte-aux-Cailles. Predstavlja mlado dekle, ki nosi ukrajinsko zastavo, medtem ko stopa na tanke.

Poslikava Ukrajinke v tradicionalni obleki, ki jo je naslikal kolumbijski ulični umetnik iz Berlina Arte Vilu, ni samo poziv h končanju vojne v Ukrajini, temveč tudi v Siriji in Jemnu.

Foto: Guliverimage Nemški umetnik Stom500 je ustvaril poslikavo v svojem rojstnem mestu Strasbourgu in delil sporočilo:

"Upam, da se bo to sra*** končalo čim prej. Vsa moja podpora ukrajinskemu ljudstvu! Mir, ne prekleta vojna," je zaključil.

Grafit umetnika Emeja Freethinkerja je na Berlinskem zidu s sporočilom Ustavi vojno.

Vladimir Putin v tej provokativni ulični umetnosti usmerja pištolo v svojo glavo in je delo italijanskega umetnika aleXsandra Palomba. Delo z naslovom "Carjev samomor" je nastalo kot odgovor na Putinovo invazijo na Ukrajino.

Umetnik je delo, ki je bilo ta teden postavljeno v središču Milana, opisal kot "potreben in moteč portret, smiselno metaforo, ki poudarja posledice Putinovih dejanj". Ob objavi je na Instagramu zapisal: "To umetniško delo je bilo odstranjeno v zelo kratkem času, očitno represivno in cenzurno dejanje Vladimirja Putina vpliva tudi na mesto Milano. To ne bo ustavilo naše svobode izražanja in naše umetnosti kot glasu podpore ukrajinskemu ljudstvu. Molk nas dela sostorilce."

V švicarskem smučarskem središču Diavolezza je ulični umetnik Bustart predstavil svoj upor proti agresiji.

"Moje misli so z vsemi prebivalci Ukrajine, ki morajo trpeti zaradi norca brez občutka za človečnost. Ta stena je na tri tisoč metrih in je morda najvišja v Evropi – absolutno sem nameraval to dejstvo proslaviti z drugačnim oblikovanjem, vendar nisem mogel drugače, medtem ko otroci jokajo in nedolžni ljudje umirajo."

Na steni ob železniški postaji PKM Gdansk Jasien je freska Putina, Hitlerja in Stalina s sloganom Ni več časa.

Foto: Guliverimage Nastala je v nizu protivojnih grafitov z naslovom Solidarnost z Ukrajino. Njegov avtor je Tuse, eden najbolj prepoznavnih uličnih umetnikov na Poljskem.

Predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskega je kot Harryja Potterja upodobil lokalni grafitar Kawu. Na ogled je v muzeju v Poznanju na Poljskem.

Foto: Guliverimage

