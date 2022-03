Ruski napadi vse bližje meji s Poljsko #vŽivo

18. dan ruske invazije na Ukrajino poročajo o ruskih vojaških napadih blizu mesta Yavoriv v zahodni Ukrajini, nedaleč stran od meje s Poljsko. Ekspolozije so zjutraj odjeknile tudi v Lvivu, popolnoma uničeno je mesto Volnovaha, v Kijevu je bil sestreljen dron z ekspolozivom, v vasi Peremoga pa je med evakuacijo bilo ubitih sedem civilistov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem ocenil, da je Moskva prvič v dveh letih pripravljena na dialog."Sedaj so se začeli pogovarjati in ne samo postavljati ultimatov," je dejal.

6.30 Eksplozije so odjeknile v Lvivu in Yavorivu

Danes zjutraj so eksplozije odjeknile v zahodnem ukrajinskem mestu Lviv.

Novinar Guardiana Lorenzo Tondo je povedal, da so prebivalce že tretjo noč zapored prebudile sirene za zračni napad. Danes so sirenam sledile eksplozije. Na ukrajinski center za mednarodni mir in varnost je bilo izstreljenih osem raket.

7:44 am in #Ukraine



Sirens are crying. Enemy is closer. 8 missies at International Center for Peacekeeping and Security military training base in Lviv Oblast.

It’s Western Ukraine.



Having my morning war coffee. Mom is going to the market. Soldiers are fighting.

Reportedly pictures from The Yavoriv Military Training Ground also known as The International Center for Peacekeeping and Security which was Targeted by 8 Russian Missiles this morning destroying the Entire Facility, the Number of Casualties is currently being determined.

6.07 V Kijevu sestrelili dron z ekspolozivom

Po navedbah uradnikov so ukrajinske varnostne sile v soboto popoldne v Kijevu sestrelile dron, piše BBC.

Navedeno je, da je dron vseboval tri kilograme eksploziva. Porušen je bil v kijevskem okrožju Podil. Posledično je zagorelo v manjši poslovalnici banke.

Samedi matin, dans le centre de #Kyiv, un drone explosif pouvant contenir une charge de 3 kilos a été repéré et descendu par un tir de défense, déclenchant un début d'incendie dans une banque. Dans le quartier de Podil. De manière anecdotique dans mon ancienne rue

5.32 Streljanje na mesto Volnovaha

V obstreljevanju je bilo močno poškodovano mesto Volnovaha, uničena je tudi lokalna bolnišnica.

Regionalni guverner je za ukrajinsko televizijo povedal, da "Volnovaha ne obstaja več."

The Putin regime army destroyed the hospital of Volnovakha with heavy weapons, prior the capture of the city in 🇺🇦's Donetsk oblast.

Thank you @PLnewstoday for documenting this Russian #WarCrime.

Thank you @PLnewstoday for documenting this Russian #WarCrime.

Cc @amnesty @GBA_b_BGH @IntlCrimCourt pic.twitter.com/lvk2f1hfXN — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) March 12, 2022

00.02 Poveljnik Nata: Rusija bi lahko uporabila kemično orožje

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je dejal, da bi Rusija lahko uporabila kemično orožje in da bi bila takšna poteza vojni zločin.

Stoltenberg je za nemški časnik Welt am Sonntag povedal, da si Kremelj izmišljuje lažne izgovore, da bi opravičil možno uporabo kemičnega orožja.

"V zadnjih dneh smo slišali absurdne obtožbe o laboratorijih za kemično in biološko orožje. Zdaj, ko so se pojavile te lažne obtožbe, moramo biti previdni, saj je možno, da bi Rusija pod krinko teh izmišljotin in laži načrtovala operacije s kemičnim orožjem." To bi bil vojni zločin," je dejal Stoltenberg.

Dodal je, da čeprav so se Ukrajinci doslej pogumno upirali ruski invaziji, bodo prihodnji dnevi verjetno prinesli še večje težave.

22.23 Zelenski: Rusija je pripravljena na dialog

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes za tuje novinarje v Kijevu ocenil, da je zaradi trdovratnega vojaškega odpora Ukrajine zaznati prve spremembe v drži Rusije. Dodal je, da je Moskva prvič v več kot dveh letih pripravljena na dialog, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Sedaj so se začeli pogovarjati in ne samo postavljati ultimatov," je še dejal ukrajinski predsednik. Hkrati je tudi menil, da je vpetost zahodnih ukrajinskih partnerjev nezadovoljiva. V luči varnostnih zagotovil za svojo državo je še dejal, da Ukrajina Rusiji po "tako krvavi vojni ne more zaupati".

Ruski predsednik Vladimir Putin je v petek ocenil, da je zaznati prve pozitivne premike na pogovorih med obema stranema. Ti naj bi potekali vsakodnevno. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je za ruske medije dejal, da pogovori sedaj potekajo virtualno, kar je ukrajinska stran potrdila.

21.48 Nemčija napovedala zračni most za begunce v Moldaviji

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je danes sporočila, da Nemčija sodeluje z mednarodnimi partnerji pri vzpostavitvi zračnega mostu za ukrajinske begunce, ki so prispeli v Moldavijo.

Po srečanju z moldavskim zunanjim ministrom Nicujem Popescujem je Baerbockova dejala, da bo prvi tovrstni ukrep nemške vlade prevoz 2.500 ukrajinskih beguncev iz Moldavije neposredno v Nemčijo.

Med pobudami za pomoč Moldaviji so po besedah nemške zunanje ministrice tudi "zeleni koridorji" z avtobusi prek Romunije in neposredne letalske povezave iz Moldavije ali sosednjih držav.

20.56 Rusi streljali na civiliste med poskusom evakuacije

Humanitarne razmere v Ukrajini se hitro slabšajo in so v številnih mestih že katastrofalne, je danes sporočila ruska vojska. Ukrajinska stran pa je poročala o streljanju na civiliste med poskusom evakuacija iz vasi Peremoga v bližini prestolnice Kijev, v katerem je umrlo sedem ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je danes sporočila, da so ruske čete v petek streljale na skupino evakuiranih žensk in otrok, ki je zapuščala vas Peremoga v bližini Kijeva. Umrlo je sedem ljudi, med njimi otrok. Število ranjenih ni znano.

Ukrajinska stran je ob tem še sporočila, da so ruske enote prisilile skupino evakuiranih, da se je po napadu vrnila v vas.

Peremoga je 36 kilometrov severovzhodno od Kijeva, od koder se ruski tanki pomikajo proti ukrajinskemu glavnemu mestu.

Ruska stran pa je danes, 17. dan invazije na Ukrajino, ki jo sama označuje kot posebno vojaško operacijo, poročala o poslabšanju humanitarnih razmer v Ukrajini.

"Žal se humanitarne razmere v Ukrajini še naprej hitro slabšajo, v nekaterih mestih so dosegle katastrofalne razsežnosti," je dejal vodja ruskega centra za nadzor nacionalne obrambe Mihail Mizincev. Ukrajinske "nacionaliste" je tudi obtožil, da postavljajo mine v stanovanjskih območjih in uničujejo ključno infrastrukturo, vključno s cestami in mostovi, zaradi česar civilisti nimajo elektrike ter so brez vode, hrane in zdravil.

Mizincev je razmere v pristaniškem mestu Mariupolj na jugovzhodu Ukrajine opisal kot posebej hude. Ukrajinske "nacionaliste" je obtožil, da v obleganem mestu zadržujejo na stotine tisoč ljudi. "Na stotine tisoč ljudi, vključno s tujci, na silo zadržujejo nacionalisti," je dejal.

Obtožil je tudi ukrajinsko vojsko, da kot talce zadržuje skoraj 7000 ljudi iz 16 držav in posadke več kot 50 tujih plovil.

20.28 ZDA z orožjem in novo vojaško pomočjo Ukrajini

Predsednik ZDA Joe Biden je odredil prodajo orožja in vojaško pomoč Ukrajini v višini 200 milijonov ameriških dolarjev (182 milijonov evrov), je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila Bela hiša.

Ameriški kongres je pred dnevi v okviru proračuna sprejel tudi 13,6 milijarde dolarjev vreden paket humanitarne in vojaške pomoči Ukrajini kot del ameriškega proračuna. Biden naj bi proračunski predlog podpisal prihodnji teden. Preden bodo ZDA pomoč dejansko izplačale, lahko sicer mine nekaj časa, navaja dpa.