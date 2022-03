Lahko upor ruskega ljudstva spodnese Putina?

Na Zahodu je veliko ugibanja o tem, kako ruska javnost gleda na ruski napad na Ukrajino. Vemo, da je Putinova oblast po spodletelem poskusu bliskovite vojne proti Ukrajini, ko je postalo jasno, da vojna ne bo trajala samo nekaj dni, začela ugašati do oblasti kritične ruske medije. Ti že prej niso imeli tolikšnega vpliva na javno mnenje kot Putinu naklonjeni mediji.

Strogi ukrepi proti protestnikom

Prav tako je ruska oblast uzakonila stroge kazni, s katerimi želi v kali zatreti poskuse večjih protivojnih protestov v Rusiji. Med drugim Rusom ni dovoljeno ruskega napada na zahodno sosedo označiti kot vojno, saj je to uradno le posebna operacija.

Te poteze ruske oblasti kažejo, da je v Rusiji veliko ljudi, ki nasprotujejo vojni proti Ukrajini, a vprašanje je, če ti predstavljajo večino. Po anketi, ki jo je 8. marca objavil ameriški Washington Post, 58 odstotkov prebivalcev Rusije podpira napad na Ukrajino, 23 odstotkov pa mu nasprotuje.

Zlasti v Moskvi in Sankt Peterburgu, pa tudi v drugih mestih po Rusiji, prihaja do protivojnih protestov. Ti protesti so seveda prepovedani. Po nekaterih podatkih so v Rusiji do zdaj aretirali že več kot trinajst tisoč protivojnih protestnikov. Foto: Guliverimage

To anketo je izvedla ameriška javnomnenjska agencija Langer research associates s pomočjo zaradi njihove varnosti neimenovanih ruskih javnomnenjskih agencij.

Spletne ankete sodelavcev Navalnega

Na dan, ko je Washington Post objavil svojo anketo, se je na Twitterju oglasil Putinov notranjepolitični nasprotnik številka ena – Aleksej Navalni. Objavil je izide štirih hitrih spletnih anket, v katerih je sodelovalo 700 Moskovčanov z dostopom do interneta. Statistično so bila upoštevana spolna in starostna razmerja v ruski populaciji.

Te ankete, narejene 25., 26., 28. februarja in 3. marca letos, so pokazale, da je 25. februarja Rusijo za napadalko na Ukrajino označilo 29 odstotkov udeležencev ankete, 31 odstotkov jih je odgovorilo, da je Rusija v Ukrajini osvobojevalka, 25 odstotkov jih je odgovorilo, da Rusija v Ukrajini vzpostavlja mir, 15 odstotkov pa ni imelo izoblikovanega mnenja.

Tviti Alekseja Navalnega:

1/14 Whether Russians actually support the hideous war that Putin has waged against Ukraine is a matter of utmost political importance. The answer to this question will largely define Russia’s place in the history of the 21st century. — Alexey Navalny (@navalny) March 8, 2022

V zadnji anketi iz 3. marca pa je Rusijo kot napadalko označilo 53 odstotkov udeleženih, kot osvobojevalko jo je označilo 28 odstotkov, kot vzpostavljalko miru 12 odstotkov, sedem odstotkov pa nima izoblikovanega mnenja.

Gospodarske posledice napada na Ukrajino

Tretjega marca je v spletni anketi 60 odstotkov udeležencev tudi odgovorilo, da bodo gospodarske posledice ruskega napada na Ukrajino povzročile katastrofalen propad ruskega gospodarstva in gospodarsko osamitev.

Trideset odstotkov jih je odgovorilo, da bodo posamezne gospodarske panoge doživele hud udarec, a da bo vladi uspelo stabilizirati zadeve na gospodarskem področju. Le sedem odstotkov jih meni, da gospodarske posledice ne bodo imele nobenega večjega vpliva.

Premirje in mirovna pogajanja

V zadnji spletni anketi iz 3. marca je 79 odstotkov udeleženih zagovarjalo čimprejšnjo sklenitev premirja in začetek mirovnih pogajanj, 14 odstotkov je temu nasprotovalo.

Protivojni napis "Njet vojne" v cirilici, kar po slovensko pomeni "Ne vojne", obešen v Sankt Peterburgu. V Rusiji je vojno v Ukrajini oziroma ruski napad na Ukrajino prepovedano poimenovati vojna. Uradno je to le posebna operacija. Foto: Guliverimage

Seveda je vprašanje, kar poudarja tudi Navalni, ali izidi te spletne ankete odražajo splošno javno mnenje v Rusiji. Po drugi strani se tudi zdi, da je Putinova oblast še vedno zelo trdna. Veliko pa bo seveda odvisno od tega, kako se bo razpletala vojna v Ukrajini.

Ulične ankete

V spodnjih videoposnetkih, ki so objavljeni na YouTubu, so predstavljena mnenja naključno vprašanih Rusov (verjetno zgolj Moskovčanov) o Putinu, vojni v Ukrajini in Sovjetski zvezi. Gre za ulične ankete, ki vsekakor niso reprezentativen odraz splošnega mnenja prebivalcev Rusije, so pa kljub temu zanimive.

Mladi Rusi o Putinu:

Rusi o vojni v Ukrajini teden dni po njenem začetku:

Rusi o vojni v Ukrajini dva tedna po njenem začetku:

Rusi o obnovitvi Sovjetske zveze: