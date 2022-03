Putin poje, hollywoodski zvezdniki pa navdušeno ploskajo #video

V luči ruske invazije na Ukrajino je po spletu spet začel krožiti posnetek, ki je nastal leta 2010 med neko dobrodelno prireditvijo v Sankt Peterburgu. Tam je Vladimir Putin, v tistem času predsednik ruske vlade, stopil na oder, poprijel za mikrofon in zapel ameriško uspešnico Blueberry Hill.

Spletnih uporabnikov s svojimi pevskimi sposobnostmi ni ravno navdušil, neki uporabnik Twitterja se je pridušal celo, da bi morali ta nastop "uvrstiti na seznam Putinovih vojnih zločinov". Še več spletnih uporabnikov pa je komentiralo dejstvo, da je v občinstvu vrsta hollywoodskih in drugih zvezdnikov.

Med drugim je tako mogoče videti, kako Putina poslušajo in mu ploskajo Sharon Stone, Kevin Costner, Mickey Rourke, Gerard Depardieu, Kurt Russell in Goldie Hawn ter Vincent Cassel in Monica Bellucci. "To se je zares zgodilo. Putin poje, hollywoodski igralci pa se mu prilizujejo," je komentiral neki uporabnik Twitterja, drugi pa dodal: "Zanimivo, kako hitro se v Hollywoodu spreminjajo zavezništva."

