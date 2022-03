Krute podrobnosti smrtonosnega ruskega napada: ustreljen je bil v vrat #video

A 51-year-old New York Times correspondent Brent Renaud was shot dead in Irpen today. Another journalist was injured. Now they are trying to take the victim out of the combat zone. pic.twitter.com/7FtazzW819 — KyivPost (@KyivPost) March 13, 2022

Umrl je na kraju dogodka

Novinar Brent Renaud in njegov neimenovani ameriški kolega sta snemala na nadzorni točki. Z njima je bil po zadnjih podatkih tudi sodelavec iz Ukrajine, ko so jih presenetili streli. Po navedbah ukrajinskih virov so streljali Rusi.

Award-winning American journalist Brent Renaud was fatally shot while reporting outside of the Ukrainian capital on Sunday, according to two Ukrainian officials, prompting an outpouring of grief. https://t.co/55CjmF3nqH — The Washington Post (@washingtonpost) March 13, 2022

50-letnega Renauda je naboj zadel v vrat in je umrl na kraju dogodka. Ranjena sodelavca so odpeljali v bolnišnico.

"V Irpinu smo prečkali prvi most. Nameravali smo posneti begunce. Nekdo nam je ponudil prevoz. Vstopili smo v avto, in ko smo prišli čez nadzorno točko, so začeli streljati na nas. Voznik je obrnil. Bila sva dva. Mojega prijatelja Brenta Renauda so ustrelili v vrat in je ostal zadaj. Ne vem, kako je z njim. Videl sem, da so ga zadeli v vrat. Ločili smo se," je v zgornjem videoposnetku italijanski novinarki povedal Arredondo.

V Ukrajino ga ni napotil New York Times

Renaud je bil v preteklosti sodelavec ameriškega časnika New York Times, od koder pa so sporočili, da ga v Ukrajino niso napotili oni.

Sprva so iz Irpina poročali o enem ranjenem novinarju, pozneje pa je načelnik kijevske policije Andrij Nebitov na družbenem omrežju Twitter zapisal, da sta bila ranjena dva. Oba so odpeljali v bolnišnico.

Napadli tudi ekipo Sky News

Včerajšnji napad pa ni prvi napad na novinarje v Ukrajini. Pred desetimi dnevi so tako v zasedo ujeli novinarje britanske hiše Sky News. En član ekipe je bil v streljanju ranjen.