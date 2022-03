Boksarska šampiona bijeta najpomembnejšo bitko življenja

Brata Vitalij in Vladimir Kličko sta boksarski legendi, svoj čas sta v tem športu prevladovala tako izrazito, da je bila težka kategorija že prav dolgočasna. V boksarskih ringih sta osvojila domala vse, kar je bilo na voljo, vpisana sta v Guinessovo knjigo rekordov, kot brata, ki sta imel največ dvobojev za naslov svetovnega prvaka, 40 po upokojitvi mlajšega, danes 45-letnega Vladimirja leta 2017, 30 v času vpisa rekorda leta 2011.

Dolga vladavina v boksarskem ringu

Vladimir sam, olimpijski prvak iz Atlante leta 1996 – na teh igrah Vitalija ni bilo, saj je pred turnirjem padel na dopinškem testu (steroidi) in ni bil uvrščen v ukrajinsko reprezentanco -, je lastnik dveh rekordov, po številu boksarjev, ki jih je premagal v dvobojih za naslov prvaka (23) ter po najdaljšem obdobju v vlogi svetovnega prvaka v težki kategoriji v zgodovini. To je trajalo kar 4.382 dni (12 let), 28. novembra leta 2015 pa ga je s šokantno zmago v Düsseldorfu končal britanski šampion Tyson Fury.

V ringu sta osvojila skoraj vse, kar je mogoče. Foto: Guliverimage

Kickboks je bil prepovedan

Starejši, danes 50-letni Vitalij je bil nekoliko manj predan boksu, nenazadnje ga je že kot mladeniča bolj privlačil kickboks, a je bil ta v Sovjetski zvezi v osemdesetih let prejšnjega stoletja skupaj s karatejem prepovedan zaradi "spodbujanja nasilja in okrutnosti". Treniral je boks, ker je bil to tedaj eden od štirih dovoljenih borilnih športov (poleg juda, samba in rokoborbe), a je takoj, ko je bila prepoved umaknjena, tekmoval tudi v kickboksu. In zmagoval.

Mami obljubila, da se ne bosta nikoli pomerila

Brata se nikoli nista spopadla v ringu, saj sta to obljubila materi Nadeždi Uljanovni in obljubo, kljub nesramnim denarnim ponudbam tudi držala. Oba sta pridno študirala in doktorirala v športni znanosti ter to izkoristila pri izbiri vzdevkov. Vladimirjev je bil "Dr. Steelhammer" (doktor jekleno kladivo), Vitalijev pa "Dr. Ironfist" (doktor železna pest). Oba sta navdušena šahista, Vitalij je o kraljevski igri dejal: "Šah in boks imata veliko skupnega. Pri obeh moraš biti pameten, razviti strategijo in razmišljati tri, štiri poteze naprej. Kako se pa razlikujeta? Pri šahu nihče ni strokovnjak, pa ga vsi igrajo. V boksu so vsi strokovnjaki, pa se nihče ne bori."

Mami sta obljubila, da se ne bosta nikoli borila drug z drugim, na treningih pa sta si pomagala. Foto: Guliverimage

Skok v politiko

Vitalij je tudi bolj politično angažiran od obeh bratov Kličko, že leta 2004 je ob boksarski karieri – to je končal leta 2013 – v t. i. oranžni revoluciji podprl Viktorja Juščenka, politika, ki je na predsedniških volitvah izzval Viktorja Janukoviča in ga premagal, pa slednji – zagovornik tesnih odnosov z Rusijo in Putinov favorit - rezultata ni priznal. Zganilo se je ljudstvo in s protesti doseglo, da je predsedniški stolček zasedel Juščenko. Ta je tako kot brata Kličko zagovarjal oddaljevanje od Rusije in približevanje zahodu, Evropski uniji.

Župan Kijeva

Desno-sredinskega Juščenka so v umazanem boju za oblast tudi zastrupili, Janukovič se je vrnil v predsedniško palačo, dokončno ga je odnesla šele t. i. majdanska revolucija leta 2014. Spet se mu je zgodilo ljudstvo in pobegnil je v Rusijo. Vitalij Kličko je istega leta zmagal na volitvah za župana Kijeva, v predsedniški dirki pa podprl Petra Porošenka, oligarha in še enega zagovornika ukrajinskega oddaljevanja od Rusije. Tega je leta 2019 na volitvah porazil današnji predsednik Volodimir Zelenski. S tem se Vitalij ujema z vidika demokratizacije države in približevanju zahodni Evropi, Evropski Uniji ter tudi zvezi NATO, od ruske invazije na Ukrajino pa sta soborca.

Župan Vitalij Kličko danes svoje mesto brani z orožjem. Foto: Guliverimage

Branita prestolnico, oče je gasil Černobil

Brata Kličko sta se namreč takoj priključila ukrajinskim obrambnim silam. Vitalij danes z orožjem brani svoje mesto Kijev. Tudi Vladimir je član teritorialne obrambe. V težkih časih sta se spomnila na očeta Vladimirja Rodionoviča Klička, ki je bil polkovnik v letalskih enotah armade Sovjetske zveze. Leta 1986 je bil stacioniran v bazi v bližini jedrske elektrarne Černobil pri danes zapuščenemu Pripjatu na severu Ukrajine. Ko je prišlo do nesreče v jedrski elektrarni je bil eden prvih, ki je bil vpoklican za gašenje jedrskega reaktorja in čiščenje posledic katastrofe.

Salute to all the Veterans out there. I attribute my successes to the discipline passed on to me from my father. Thank you Vets for your honorable service! pic.twitter.com/APKXjz3XsG — Klitschko (@Klitschko) November 11, 2020

Dočakal je le še zmago mlajšega sina

"Bil sem poveljnik enote in takoj so nam ukazali, da moramo na prizorišče nesreče," se je spominjal v dokumentarnem filmu o bratih Kličko. "Oblast je ves čas poskušala prikriti razsežnosti nesreče. Ves čas so govorili, da ni tako hudo, kot je v resnici bilo. Tisti, ki so imeli možnost pobegniti, so, če pa si vojak, pa preprosto moraš izpolniti svojo dolžnost." Vladimir Rodionovič je umrl leta 2011 pri 64 letih po dolgem boju z rakom na limfnih vozličih. Ta je bil posledica izpostavljenosti sevanju v Černobilu, je povedal Vitalij: "Najin oče je veliko časa preživel v Černobilu in Černobil ga je ugonobil. Tako so povedali zdravniki, njegov rak je bil posledica Černobila."

We have the heroes we deserve. In Ukraine there is the Klitschko family. The father gave his life as a Chernobyl liquidator in 1986. The eldest son was elected mayor of Kyiv, following the Euromaidan in 2014. Today, with his brother, they take up arms to defend their country. pic.twitter.com/cwEL3Ih3qp — Valeli ヴァレリ (@mutokuten) February 25, 2022

Vladimir Rodionovič si ni v živo ogledal nobenega dvoboja svojih sinov, vse pa je spremljal po televiziji. Kot milijoni Ukrajincev. Živel je ravno še dovolj dolgo, da je lahko videl zmago svojega mlajšega sina Vladimirja nad Angležem Davidom Hayjem 2. julija 2011.

