Nespodobna "napitinina" je Rusa stala tisoče evrov #video

V Wimbledonu smo v preteklosti videli že veliko neprimernih obnašanj in škandalov, ki so se dogajali na "sveti travi". Za precej odmeven škandal je pred petimi leti poskrbel takrat šele 21-letni Daniil Medvedjev, ko se je začel prebijati med najboljše igralce sveta. A že takrat je dal vedeti, da ima muhast značaj.

Mariana Alves je bila glavna sodnica omenjenega dvoboja. Foto: Guliverimage

Sprva je bila vsega kriva portugalska sodnica

Rus je tistega leta v Wimbledonu opozoril nase, ko je v uvodnem krogu premagal Švicarja Stana Wawrinko. V drugem krogu je bil njegov nasprotnik Belgijec Ruben Bemelmans. Dvoboj je bil zelo tesen in se je končal po petih nizih. Prva dva niza je dobil Bemelmans, Medvedjevu je v nadaljevanju uspelo izenačiti na 2:2 v nizih, v petem nizu pa je bil spet boljši Belgijec in zmagal z izidom 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:2. Daniil je poraz težko sprejel.

Nikakor ni bil zadovoljen s sojenjem portugalske sodnice Mariane Alves, ki je v tem času že nehala opravljati delo sodnice. Pogostokrat se je pritoževal nad njenimi odločitvami. V petem nizu je šla stvar tako daleč, da mu je sodnica za kazen vzela točko. Medvedjev je po tistem od supervizorja zahteval, da zamenjajo sodnika, a je ta njegovo zahtevo zavrnil. Dvoboj se nadaljeval, njegova igra ni bila na več na pravi ravni in na koncu je moral nasprotniku priznati premoč.

Daniil Medvedjev je nasprotniku športno čestital, pri sodnici je bilo malo drugače ... Foto: Guliverimage

Na mreži je lanski zmagovalec OP ZDA športno čestital nasprotniku, prav tako je na presenečenje mnogih dal roko tudi sodnici. Ko so mnogi pomislili, da je vendarle s sodnico zakopal bojno sekiro in športno sprejel poraz, je sledila škandalozna poteza. Ta je takrat odmevala po Wimbledonu in svetovnih medijih. Odšel je do svoje klopi, iz torbe je vzel svojo denarnico in nekaj kovancev vrgel pod sodniški stol sodnice.

Po dvoboju se je Daniil Medvedjev opravičil za storjeno napako. Foto: Guliverimage

Pokesal se je: Nič, kar sem naredil, ni imelo nobenega smisla

Bolj kot ne je bilo iz tega razvidno, da je Medvedejev sodnici želel povedati, da se je prodala za drobiž. Kmalu za tem mu je bilo žal za to neprimerno potezo. "Bil sem razočaran zaradi izida dvoboja. Zelo težko sem sprejel poraz, potem ko sem v prvem krogu premagal Wawrinko. Zame ni bil dober dvoboj, ampak sem po dvoboju brez razmišljanja naredil neumno stvar. Opravičujem se za to potezo. Res sem se neprimerno obnašal do Mariane Alves, saj ni kriva za moj poraz. Še enkrat se opravičujem zaradi tega. Nič, kar sem naredil, ni imelo nobenega smisla. Morda je bilo nekaj slabih odločitev v dvoboju, ampak vse to je del športa. Sodniki včasih grešijo, ampak grešijo tudi športniki. Kot sem jaz grešil po koncu dvoboja," se je takrat po dvoboju pokesal danes eden najboljših igralcev na turneji.

Moral je globoko seči v denarnico

Med drugim je dejal, da je pripravljen sprejeti kakršnokoli kazen. Sodniki se ga niso usmilili in opravili svoje delo. Nespodobna napitnina in neprimerno obnašanje sta ga na koncu stala 14.500 dolarjev (12.800 evrov). Tistega leta je sicer Medvedjev za igranje v drugem krogu prejel ček v višini 74 tisoč dolarjev (65 tisoč evrov). Sicer do zdaj wimbledonska trava Medvedejevu ni najbolj ustrezala, saj se je najdlje prebil lani do osmine finala.

V ponedeljek bo Daniil Medvedjev na prvem mestu lestvice ATP nasledil Novaka Đokovića. Foto: Reuters

V ponedeljek bo postal prvi igralec sveta

V ponedeljek bo zanj velik dan, saj bo s prvega mesta izrinil Novaka Đokovića. Srb mu je šel tudi nekoliko na roko, potem ko letos ni mogel braniti točk na OP Avstralije, medtem ko se je danes 25-letni Rus v Avstraliji prebil do velikega finala. Medvedjevu napovedujejo še zelo blestečo športno kariero.