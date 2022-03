Je že jasno: iz Goloba so ustvarili novega Šarca

Pred začetkom uradne volilne kampanje je agencijam javnega mnenja in medijem uspelo stranko Roberta Goloba (GS) dvigniti nad SD Tanje Fajon. Enako so pred prejšnjimi volitvami poslancev "povišali" lokalno LMŠ Marjana Šarca. Ob Fajonovi je daleč največji poraženec vzpona Goloba, če verjamemo tem meritvam, prav LMŠ Marjana Šarca. To sta pokazali raziskavi javnega mnenja, rezultate meritve Ninamedie sta v soboto objavila Dnevnik in Večer, rezultate Mediane pa je danes objavilo Delo. Le v tem delu, da je Golob pred Fajonovo, so zadnje čase enaki tudi rezultati agencije Parsifal za Planet TV in Novo24TV.

Razlike med rezultati različnih raziskav so neverjetne. SDS je po Parsifalu ves čas daleč pred GS. Po Mediani in Ninamedii sta SDS in GS precej bolj skupaj, Golob pa občasno celo v prednosti. Raziskave javnega mnenja niso napoved rezultata volitev. Pred prejšnjimi volitvami sta v podobnem času raziskavi Ninamedie in Mediane stranki LMŠ Marjana Šarca kazali, da jo bo volilo 19,6 in 21,6 odstotka volivcev. Pred SDS je bila po Ninamedii (takrat je delala za TVS) v tistem času tudi še SD Dejana Židana. Na volitvah pa je SDS Janeza Janše potem zbrala več glasov volivcev kot LMŠ in SD v seštevku. LMŠ je volilo vsega 12,6 odstotka volivcev. Po danes objavljeni raziskavi Mediane za Delo je šele na šestem mestu s 4,8 odstotka. Padec je dramatičen. Trend za zdaj kaže, da bo stranka izpadla iz parlamenta.

Mediana: Golobovi volivci niso KUL

V daljšem časovnem pregledu, kjer prikazujemo preračun le za volivce, ki so se opredelili za stranke, so v zadnjih dneh objavljeni rezultati Ninamedie in Mediane takšni:

Velikanske razlike med rezultati različnih raziskav niso le posledica "ustvarjanja javnega mnenja". Deloma na to vpliva tudi različen način anketiranj. Grafika kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV in Planet TV, Mediane za POP TV, TVS in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik. V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami.

Primerjave, ko gre za Golobovo stranko, so z dosežki pred mesecem mogoče le pri Ninamedii za Dnevnik in Večer, saj je podobno meritev opravila že takrat: v mesecu dni je stranka Roberta Goloba precej izgubila. Meritev Mediane za TVS, POP TV in Delo pa s preteklimi še ni mogoče primerjati, ker so spremenili način merjenja. Pred mesecev v glavni anketi novih strank, tudi Golobove, niso ponujali. Primerjava rezultatov različnih raziskav takrat in danes pa pokaže nenavadnost. V primerjavi s prejšnjim mesecem se je dramatično zmanjšalo predvsem število neopredeljenih: za več kot 18 odstotnih točk. Februarja je bilo neopredeljenih 40 odstotkov anketiranih, tokrat pa 21,9 odstotka. Podoben fenomen pokaže tudi primerjava zadnjih dveh raziskav Mediane za TVS. V enakem času je raziskava Parsifala, ki je že pred mesecem merila tudi podporo Golobu, pokazala, da je Golobova stranka močno zarezala v volilno telo strank koalicije KUL in ni pridobivala predvsem od prej neopredeljenih. To, ker je bil Golob v preteklosti funkcionar LDS, PS in SAB, se zdi tudi logično.

Dramatično zmanjšanje neopredeljenih anketiranih, ki jih kaže primerjava raziskav Mediane ta in prejšnji mesec za Delo, je takšna:

DELO 14.2.'22 (brez GS) DELO 14.3.'22 Drugo. 8,7 % 2,1 % Ne vem. 22,5 % 12,5 % Nobene. 8 % 4,5 % Oddal bi prazno glasovnico. 1 % 0,3 % Ne bi volil. Ne želim odgovoriti. 2,5 %

Kdo bo presenečenje majhnih?

Primerjava deležev vseh strank, ki sta jih Ninamedia in Mediana ponudili v anketah, je takšna:

Ko gre za manjše stranke, bi po Ninamedii in Mediani v parlament prišla SAB Alenke Bratušek in koalicija več strank Povežimo Slovenijo, v kateri je tudi Zdravko Počivalšek. A sta obe tik nad mejo štirih odstotkov. Od drugih je po Mediani presenetljivo visoko Resnica Zorana Stevanovića.