Janša daleč spredaj, Golob hudo zbil Fajonovo in Kul

Stranka Gibanje svoboda (GS) Roberta Goloba je s 17,9 odstotka daleč za SDS Janeza Janše z 31,2 odstotka, Golob je prevzel vlogo druge najmočnejše stranke z deleži, ki jih je v preteklosti dosegala SD Tanje Fajon. Deleže stranke SD in drugih iz povezave KUL je pojav novega igralca na levi skoraj prepolovil. SAB Alenke Bratušek, to je ena od strank, v katere vrhu je bil Golob, je krepko pod pragom za vstop v parlament. KUL, če mu prištejemo še deleže Golobove stranke, danes prepriča manj volivcev, kot jih je pred dvema mesecema sam. Takšno sliko je pokazala raziskava javnega mnenja Agencije Parsifal. Rezultate je danes objavila Nova24TV.

V primerjavi s prejšnjo meritvijo pred mesecem dni je delež SDS ostal nespremenjen, GS se je okrepil za 1,5 odstotne točke. Je pa vstop nove stranke dramatično spremenil deleže Kul strank.

Kul več izgubil, kot je Golob pridobil

Pred dvema mesecema je glas za SD napovedalo 21,8 odstotka glasujočih, za Levico 10,3, LMŠ 9,4 in za SAB 3,9. Prejšnji mesec, ko so prvič v meritev dodali Golobovo stranko GS, je bilo za SD 10,2 odstotka volivcev, za Levico 10,3, LMŠ 6,8 in za SAB 4,0. Tokrat za SD 10,3, Levico 8,6, LMŠ 6,1 in SAB 1,8. Če seštejemo: pred prihodom Goloba je Kul zbral 45,4-odsotni delež, pred mesecem 31,3 odstotka in v tokratni meritvi 26,8 odstotka vseh glasov. Skupaj se jim je delež v dveh mesecih znižal za 18,6 odstotne točke. Torej za več kot bi z 17,9-odstotnim deležem trenutno dosegel Golob.

Kako so nihali deleži po različnih raziskavah zadnje tri mesece, kaže grafika:

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Grafika kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV in PlanetTV, Mediane za POP TV, TVS in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik. V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Po tem preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.

Na to, da Kul, če mu prištejemo deleže stranke Goloba, zbere manj, kot je prej KUL sam, je morda vplivalo, ker so se pojavili še novi igralci, ki lahko na volitvah aprila še krepko zamešajo karte. V DZ bi se po meritvi Parsifala za Novo24TV s 4,6-odstotnim deležem uvrstila še Povežimo Slovenijo Zdravka Počivalška, Marjana Podobnika, Franca Kanglerja ... Tik pod pragom za vstop sta s 3,8 odstotka Naša dežela Aleksandre Pivec in stranka Reni.ca Zorana Stevanovića. Pred SAB s 1,8-odstotnim deležem pa je, denimo, tudi nova stranka Vesna s 2,4-odstotnim deležem. Na to, kako lahko spremenjena lista ponujenih strank v raziskavi povsem spremeni rezultat, so pokazale nenavadne dvojne meritve Mediane za RTVS in Delo. Mediana je v svojih običajnih meritvah moči strank daleč spredaj našla SDS Janeza Janše, v dodatni, kjer je posebej ponudila stranko Roberta Goloba in še nekaj novih strank, pa je po tej meritvi na vrhu GS. Na volitvah bo vprašalnik še dodatno spremenjen, ker bo strank še več, povrhu tam izbiramo še med kandidati strank po okrajih.

Ninamedia s povsem drugačnim vrstnim redom

Povsem drugačne rezultate kot Parsifal, ki velja za agencijo blizu desnice, je pred tednom pokazala tudi meritev Ninamedie Nikole Damijanića, ki je za Dnevnik in Večer nekaj novih strank vključila v svojo običajno meritev. Podobno kot Parsifal. Damijanić je v preteklosti v programskem svetu RTVS in na STA zastopal LDS in Pozitivno Slovenijo Zorana Jankovića, financirala pa je njegovo agencijo v pomembni meri zadnja leta mestna občina Ljubljana, ki jo vodi Janković. V LDS in Jankovićevi Pozitivni Sloveniji je bil nekoč tudi Golob. Pred prejšnjimi volitvami je Ninamedia meritve izvajala tudi za TVS, napovedi rezultatov nekaj mesecev pred volitvami so bile napačne, dramatično so, podobno tudi Medianine, podcenili SDS Janeza Janše, po volitvah so sodelovanje z Ninamedio iz TVS ustavili, ko sem razkril, kako so ob obšli določbe zakona, ki podjetjem programskih svetnikov prepovedujejo sklepanje poslov z RTVS. Več o tem razkritju si lahko preberete tukaj: SUM KORUPCIJE NA TVS: ALI DAMJANIĆEVA (JANKOVIĆEVA) NINAMEDIA GOLJUFA?

Kako zelo se razlikujejo rezultati Ninamedie in Parsifala, predvsem pri SDS in GS, si lahko ogledate v grafiki:

V raziskavo agencije Parsifal za Novo24TV, ki je potekala med 14. 2. in 16. 2. 2022, je bilo zajetih 712 polnoletnih prebivalcev. Anketiranje je potekalo telefonsko. Za stranke se je med 712 vprašanimi, ki so odgovarjali na vprašanja, opredelilo 523 anketiranih. Te na Siolu posebej analiziramo in v tem delu primerjamo rezultate različnih raziskave in volitev.