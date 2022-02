Ali vas te meritve moči strank ne spominjajo na države tretjega sveta?

Najnovejša stranka Roberta Goloba je pred SDS Janeza Janše, ki pa se je v primerjavi z meritvijo pred dvema tednoma po deležu tudi okrepila, višji delež pa je ob Golobu in SDS dosegla tudi Levica, LMŠ, NSi... To je pokazala meritev Ninamedie Nikole Damjanića za Večer in Dnevnik. Ninamedia po novem meri stranke in povezave, ki bi lahko nastopile na volitvah, in ne več le parlamentarnih strank kot v preteklosti. Povečali pa so tudi frekvenco raziskovanj. Po novem moč strank merijo vsaka dva tedna, in ne več mesečno.

Rezultat Ninamedie, po kateri so se deleži v primerjavi z meritvijo pred dvema tednoma povišali ob SDS tudi Levici, LMŠ, NSi, SAB, Povežimo Slovenijo in Naši deželi, je nenavaden. A matematično je to mogoče, ker se je krepko zmanjšalo število neopredeljenih.

Mussomeli: Če kaj spominja na države tretjega sveta, so to javnomnenjske raziskave

Leta 2011 je nekdanji veleposlanik ZDA Joseph Mussomeli za Reporter dejal: "Če je v Sloveniji kaj, kar me spominja na države tretjega sveta, so to javnomnenjske raziskave, ne moreš jim zaupati." Foto: Bojan Puhek Je pa pri vrednotenju nujna previdnost. Izkušnje iz preteklosti kažejo, da so raziskave javnega mnenja bolj kot merjenju pri nas namenjene ustvarjanju javnega mnenja in vplivanju na kampanje. V podobnem času pred prejšnjimi volitvami sta Mediana in Ninamedia napovedovali odločno zmago LMŠ Marjana Šarca, brez možnosti pa ni bila niti SD Dejana Židana. Nobena pa ni povsem na vrhu zaznala SDS Janeza Janše, ki je pozneje zmagala z rezultatom, ki je presegal seštevek LMŠ in SD. Več o nenavadnih "merjenjih" leta 2018 lahko preberete tukaj. Že leta 2011 je nekdanji veleposlanik ZDA Joseph Mussomeli za Reporter dejal: "Če je v Sloveniji kaj, kar me spominja na države tretjega sveta, so to javnomnenjske raziskave, ne moreš jim zaupati." Primerjava rezultatov zadnjih dveh meritev Ninamedie nakazuje, da je Golobu skok na vrh uspel, ker je pridobil veliko neopredeljenih volivcev, in ne na račun strank KUL, torej LMŠ, SD, Levice in SAB. To je gotovo želja arhitektov vstopa Goloba v predvolilni spopad. Primerjava rezultatov, objavljenih v Večeru in Dnevniku tokrat in pred dvema tednoma, objavljamo izvirne deleže in ne preračunov za opredeljene volivce, ker je pomembno znižanje deleža neopredeljenih, je takšna:

Drugačna slika se za stranke KUL prikaže, če meritev Ninamedie za Večer in Dnevnik vključimo v običajno Siolovo grafično predstavitev dogajanja, kjer prikazujemo deleže le za opredeljene volivce različnih meritev, kar omogoča tudi primerjavo z volitvami. Po tem preračunu bi SDS po zadnji raziskavi Ninamedie dobila podoben delež kot na zadnjih volitvah, krepko nižje pa vse stranke KUL. SAB Alenke Bratušek bi iz državnega zbora celo izpadla, saj bi jo volilo manj kot štiri odstotke volivcev.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV in PlanetTV, Mediane za POP TV, TVS in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Po posebni meritvi Mediane za TVS, ki so jo opravili dodatno ob običajni, je bila stranka Roberta Goloba doslej že dvakrat na vrhu pred SDS. Prvič so jo tam našli že prejšnji mesec, ko Golob stranke še ni imel. V običajno meritev Goloba niso vključili. Doslej pa Golob povsem na vrhu še ni bil po meritvi agencije Parsifal, ki ga meri v svoji redni meritvi.