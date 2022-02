Ali je na vrhu SDS ali Golob, je odvisno od tega, kako vprašajo, navzdol pa vedno Šarec

SDS Janeza Janše po javnomnenjski raziskavi, ki jo je naredila agencija Mediana, rezultate je danes objavilo Delo, podpira 26,6 odstotka volivcev in je daleč pred vsemi drugimi strankami. Sledi SD Tanje Fajon s 14,6 odstotka podpore in na tretjem mestu Levica Luke Mesca z 10,8 odstotka podpore. Po tej meritvi je glas za stranke, ki jih pred štirimi leti ni volil vsaj odstotek volivcev, torej stranko Roberta Goloba, stranko Aleksandre Pivec in podobne, napovedalo 12,7 odstotka volivcev. To je krepko več kot prejšnje mesece. Mediana je za Delo opravila še dodatno poizvedovanje, ko je med "velikimi" strankami naštela nekaj novih. Po meritvi z drugačnim vprašalnikom pa je na vrhu Gibanje Svoboda, ki je zbrala krepko višji delež kot po redni meritvi "vse druge stranke", in je prehitela tudi SDS.

Podobno dvojno merjenje s podobnimi rezultati je že teden prej Mediana opravila tudi za TVS in tudi tam je bila po redni meritvi daleč spredaj SDS, po dodatni pa stranka Roberta Goloba.

Iz vrha izginila LMŠ

V primerjavi z volitvami pred štirimi leti rezultat vse meritve Mediane kažejo veliko spremembo na vrhu. Na volitvah je bila na drugem mestu LMŠ Marjana Šarca, ki je ni več niti med prvo trojico. Tudi ne četrtem mestu je ni. Tam je NSi Mateja Tonina, ki ji je v primerjavi s prejšnjim mesecem podpora zrasla za 0,6 odstotne točke na 7,9 odstotka. Šele na petem mestu je LMŠ, od iste raziskave pred mesecem je izgubila 2,5 odstotne točke podpore, zdaj ima 7 odstotno. V zadnjem mesecu je še več kot LMŠ izgubila SAB Alenke Bratušek, pred mesecem dni je imela po Delu 8,1 odstotka podpore, po danes objavljenih rezultatih pa 2,7 odstotne točke manj ali 5,4 odstotka. Mesto v parlamentu bi za las ujela še stranka Pirati Rolanda Benjamina Vaza Ferreire s 4,1 odstotno podporo.

Pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom pa bi ostale:

- SNS Zmaga Jelinčiča (2,2 odstotka)

- Konkretno Zdravka Počivalška (2 odstotka)

- DD Bojana Dobovška (2 odstotka)

- ZS Andreja Čuša (2 odstotka)

- SLS Marjana Poodbnika (1,8 odstotka)

- za druge stranke (Gibanje Svoboda, Naša Dežela, Vesna...), je glas napovedalo 12,7 odstotka volivcev, kar je dvakrat več kot v prejšnjih meritvah.

Mediana je 710 polnoletnih prebivalcev anketirala med 7. in 10. februarjem. Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV in PlanetTV, Mediane za POP TV, TVS in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik. V članku in grafikah o rednih meritvah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance. Pri dodatnih meritvah, ki jih prikazujemo v drugem delu članka, deležev ne preračunavamo le na opredeljene.

Izpad SAB ali tudi LMŠ?

Po dodatni anketi, ko je agencija Mediana v izbiro ponudila tudi nekaj novih strank, pa je na prvem mestu Gibanje Svoboda Roberta Goloba pred SDS Janeza Janše. V tem delu prikazujemo izvirne deleže in ne preračunov le za opredeljene. Za gibanje Svobodo bi bilo 19,9 odstotka volivcev, na drugem mestu po tej dodatni anketi je SDS s 14,9 odstotka podpore, v enakem vrstnem redu kot pri redni anketi ji sledijo SD, Levica, NSi in LMŠ s 3,7 odstotka. Med LMŠ in SAB s 2,7 odstotka, pa bi se vrinile Povežimo Slovenijo s 3,7 odstotka podpore in Naša dežela s 3,5 odstotno podporo. Tudi če izločimo neopredeljene volivce, kar nekoliko poviša deleže, bi SAB po tej drugi meritvi izpadel iz parlamenta.

Primerjava rezultatov dodatne meritve Mediane za Delo z meritvijo Ninamedie za Večer in Dnevni , v katero so tudi vključili nove stranke, si lahko ogledate grafično: