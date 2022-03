Na RTV so prvič merili tako: Janša, Golob, Fajonova …

Po anketi, ki jo je agencija Mediana opravila za RTV Slovenija, je vodilna stranka SDS s 23,2-odstotno podporo, sledi Gibanje Svoboda z 22,8-odstotno podporo, nato pa se zvrstijo še SD, LMŠ, Levica, NSi in SAB. Po merjenju raziskav javnega mnenja Agencije Parsifal stranko SDS brez izjeme podpira največ vprašanih anketirancev, medtem ko je v raziskavi Mediana tokrat prišlo do preobrata, do zdaj je raziskava največ podpore napovedovala Gibanju Svoboda.

RTV Slovenija raziskavo objavlja vsako prvo nedeljo v mesecu, tokratna raziskava pa prvič vključuje tudi neparlamentarne stranke oziroma novonastale stranke. Minuli mesec in mesec poprej so na primer opravili kar dve raziskavi, v prvo so vključili parlamentarne stranke, v drugo pa so vključili še nekaj novih strank, med drugim tudi stranko Roberta Goloba.

Vprašani so svoje glasove tokrat opredelili takole:

Stranka SDS Janeza Janše s podporo 23,2 odstotka,

s podporo 23,2 odstotka, Gibanje Svoboda Roberta Goloba s podporo 22,8 odstotka,

s podporo 22,8 odstotka, SD Tanje Fajon s podporo 9,7 odstotka,

s podporo 9,7 odstotka, LMŠ Marjana Šarca s podporo 7,2 odstotka,

s podporo 7,2 odstotka, Levica Luke Mesca s podporo 7,1 odstotka,

s podporo 7,1 odstotka, NSi Mateja Tonina s podporo 7 odstotkov,

s podporo 7 odstotkov, SAB Alenke Bratušek s podporo 5,1 odstotka.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav



Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Pod parlamentarnim pragom so se znašle:

- Resni.ca Zorana Stevanovića (3,2 odstotka),

- Vesna Urške Zgojznik (2,9 odstotka),

- Povežimo Slovenijo (2,5 odstotka),

- Naša dežela Aleksandre Pivec (2,8 odstotka),

- SNS Zmaga Jelinčiča (2,2 odstotka),

- Pirati Rolanda B. Vaz Ferreire (1,3 odstotka),

- DeSUS Ljuba Jasniča (1,1 odstotka),

- Dobra Država Smiljana Mekicarja (0,5 odstotka).

Kakšne so spremembe?

Zaradi spremenjenega načina anketiranja primerjava z rezultati minulega meseca ni mogoča, v kolikor pa primerjamo rezultate dodatne meritve, ki jo je prejšnji mesec za RTV opravila Mediana, čeprav niso bile vključene vse novonastale stranke, je razvidno, da je SDS Janeza Janše prehitela stranka Gibanje Svoboda Roberta Goloba, pri ostalih strankah sprememb v vrstnem redu ni.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.



V tokratni raziskavi, ki jo je Mediana opravila za RTV Slovenija med 28. 2. in 3. 3., je bilo vključenih 1.031 vprašanih.

RTVS sicer ni edini medij, za katerega Mediana meri moč strank. Rezultate raziskav te agencije objavljata še Delo in POP TV. Dnevnik in Večer uporabljata za merjenje Ninamedio Nikole Damijanića, Planet in Nova24TV pa Parsifal.