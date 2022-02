Mediana za TVS: SDS prva po redni meritvi, Golob po dodatni zanj

Po raziskavi javnega mnenja, ki jo je agencija Mediana opravila za RTV Slovenija , največ vprašanih podpira stranko SDS Janeza Janše. Med opredeljenimi anketiranci ji je naklonjenih 26,7 odstotka vprašanih. Na drugem mestu sledi SD Tanje Fajon s podporo 13,1 odstotka vprašanih, na tretjem pa Levica Luke Mesca z 11,5-odstotno podporo. V primerjavi s preteklim mesecem je podpora SDS zrasla, SD je podpora strmoglavila za kar 5,2 odstotne točke. Na TVS pa so tokrat drugič ob običajni meritvi opravili še dodatno, v katero so vključili nekaj novih strank. Po tej je že drugič zapored na vrhu Robert Golob. Januarja so merili podporo Stranki Roberta Goloba, ki ni obstajala. Tokrat stranki Gibanje Svoboda, ki pa že obstaja.

Goloba so na TVS uvrstili tudi med tiste, ki jim podporo merijo na lestvici politikov, čeprav še ni politik. Niti kandidat, ker volitve še niso razpisane. Je pa po meritvi Mediane za TVS najbolj priljubljen politik v državi.

Inflacija meritev ob Golobu

Nenavadna podvajanja ob Golobu niso značilna le za Mediano in TVS zadnja dva meseca. Tudi Ninamedia je za Večer in Dnevnik prejšnji mesec izvedla ob redni še dodatno meritev, takoj ko je Golob le dobil stranko. Pred štirimi leti sta Ninamedia in Mediana takrat podobnega "novinca", Listo Marjana Šarca, vključili v svoje redne meritve. Koliko so takrat z napovedmi, da bosta zmagali SD in LMŠ, zgrešili, lahko preberete tukaj: PREDČASNE VOLITVE 2018: KAKO SO LAGALE RAZISKAVE JAVNEGA MNENJA

Kot je razvidno s spodnje grafike, po redni meritvi za TVS ta teden SDS, SD in Levici kot četrta sledi LMŠ Marjana Šarca, ki za Levico zaostaja za 2,9 odstotne točke. Peto mesto zaseda NSi Mateja Tonina s 6,5-odstotno podporo, šesta pa je SAB Alenke Bratušek, ki jo je podprlo 4,5 odstotka vprašanih. V primerjavi z zadnjimi volitvami je strmoglavila LMŠ Marjana Šarca, ki je na volitvah med strankami za SDS dosegla drugi najboljši rezultat.

Janša in Mesec pridobivata, Fajonova močno izgublja

Stranki SDS se je v primerjavi z rezultati Mediane za TVS izpred enega meseca podpora povečala za 0,7 odstotne točke, Levici je podpora zrasla za 1,5 odstotne točke in LMŠ za 0,5 odstotne točke. SAB je podpora upadla za 1,3 odstotne točke, medtem ko je podpora SD strmoglavila za skoraj tretjino, z 18,3 odstotka je upadla za kar 5,2 odstotne točke na 13,1 odstotka. Nižjo podporo je prejela tudi NSi, izgubila je 0,3 odstotne točke.

Levica Luke Meseca je v začetku januarja za SD Tanje Fajon zaostajala za 8,3 odstotne točke, tokrat zaostaja le za 1,6 odstotne točke.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav



Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Stranke pod parlamentarnim pragom

Pod parlamentarnim pragom so se znašle:

- Pirati (2,7 odstotka),

- Zelena Slovenija Andreja Čuša (2,6 odstotka),

- SNS Zmaga Jelinčiča (2,2 odstotka),

- DeSUS Ljuba Jasniča (2,0 odstotka),

- Dobra država Bojana Dobovška (1,9 odstotka),

- SLS Marjana Podobnika (1,7 odstotka),

- Konkretno Zdravka Počivalška (1,4 odstotka).

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.



Mediana je raziskavo, v kateri je sodelovalo 1.030 anketirancev, opravila med 31. 1. in 3. 2. 2022.

Novi načini raziskovanja javnega mnenja RTVS

Že v januarju je Mediana za RTVS poleg osnovne javnomnenjske raziskave, v kateri so merili priljubljenost strank, ki jih je na zadnjih volitvah volil vsaj odstotek volivcev, opravila še dodatno raziskavo, v katero pa so vključili več strank. Na vrhu je bila po tem dodatnem merjenju takrat in tokrat stranka Roberta Goloba. Imena te stranke so bila različna. Pred štirimi leti je ista agencija Listo Marjana Šarca vključila v redne meritve. A je to bilo lažje, ker Šarec LMŠ ni prevzel tik pred volitvami.

RTVS ni edini medij, za katerega Mediana meri moč strank. Rezultate raziskav te agencije objavljata še Delo in POP TV. Dnevnik in Večer uporabljata za merjenje Ninamedio Nikole Damijanića, Planet in Nova24TV pa Parsifal.