Novost na RTV Slovenija: tega nismo videli že skoraj dve leti

Po anketi, ki jo je agencija Mediana opravila za RTV Slovenija, največ vprašanih podpira stranko SDS Janeza Janše. Med opredeljenimi anketiranci ji je naklonjenih 23,7 odstotka vprašanih. Na drugem mestu ji sledi SD Tanje Fajon s podporo 17,2 odstotka vprašanih, na tretjem pa je Levica Luke Mesca z 12,2-odstotno podporo. To je prva javnomnenjska raziskava na RTV Slovenija po letu 2019, ko so zaključili sodelovanje z agencijo Ninamedia Nikole Damjanića, pri kateri so se pojavljali številni pomisleki glede morebitne korupcije pri sklenitvi posla in objektivnosti izvajanja samih raziskav.

Kot je razvidno s spodnje grafike, je četrta LMŠ Marjana Šarca, ki za Levico zaostaja za 0,1 odstotne točke.

Peta je NSi Mateja Tonina z 8,6-odstotno podporo, šesta pa SAB Alenke Bratušek, ki jo je podprlo 6,3 odstotka vprašanih.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Pod 4-odstotnim parlamentarnim pragom so ostale:

- Zeleni Slovenije Andreja Čuša (3,1 odstotka);

- Pirati Rolanda Benjamina Vaza Ferreire (2,9 odstotka);

- SLS Marjana Podobnika (2,5 odstotka);

- SNS Zmaga Jelinčiča (2,3 odstotka);

- Dobra država Bojana Dobovška (2,2 odstotka);

- DeSUS Ljuba Jasniča (2 odstotka);

- SMC Zdravka Počivalška (1,2 odstotka), ki pa času izvajanja ankete še ni bila združena z GAS-om v stranko Konkretno.

Kako uspešne so lahko novoustanovljene stranke?

Mediana je za TV Slovenija merila tudi, kako bi lahko na razmerje moči vplivale novoustanovljene stranke. Po njihovih podatkih je podpora strankam med opredeljenimi anketiranci naslednja:

- SDS (14,7 odstotka);

- SD (13,5 odstotka);

- Levica (11,8 odstotka);

- Povežimo Slovenijo (SLS, SMC, GAS, Zeleni Slovenije in Nova ljudska stranka) (9,1 odstotka);

- LMŠ (8,7);

- Naša Dežela Aleksandre Pivec (7,6 odstotka);

-SAB (7,2 odstotka);

- Stranka zelenih dejanj Jureta Lebna (6,2 odstotka);

- NSi (5,9 odstotka);

- Pirati (5,1 odstotka);

- Dobra država (3,2 odstotka);

- DeSUS (2,5 odstotka);

-SNS (1,7 odstotka).

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.

Medianina raziskava je sicer kombinacija spletne in telefonske ankete v razmerju 60:40, v kateri je sodelovalo tisoč anketirancev.

Ninamedia ostala brez posla na RTV Slovenija

V preteklosti je javnomnenjske ankete za TV Slovenija izvajala agencija Ninamedia, katere prvi človek je Nikola Damjanić, ki je bil v času sklenitve sodelovanja s TV Slovenija na predlog stranke Pozitivna Slovenija član programskega sveta RTV Slovenija, zato so se, kljub temu, da se je iz lastništva Ninamedie začasno umaknil, pojavljali številni pomisleki glede kršitve zakona o RTV pri sklenitvi posla, saj ta poslovanje programskih svetnikov z zavodom prepoveduje, in objektivnosti izvajanja samih raziskav.

"Sodelovanje z Ninamedio se je v decembru 2019 izteklo. Kakovostne raziskave javnega mnenja so v interesu vsakega javnega medijskega servisa, tudi RTV Slovenija. Ker pa smo kot javni zavod zavezani postopkom javnega naročanja in ker želimo pridobiti najboljšega mogočega izvajalca na področju raziskav javnega mnenja, pripravljamo razpis, ki bo vseboval vse strokovne metodološke zahteve, potrebne za kakovostno izvedbo tovrstnih raziskav," so v začetku lanskega leta po koncu sodelovanja z Ninamedio sporočili iz RTV Slovenija.