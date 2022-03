Dnevna meritev moči strank: te štiri bi ostale izven parlamenta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih raziskave o volilnih preferencah, ki jo je opravila agencija Parsifal, bi največ vprašanih volilo stranko SDS Janeza Janše. Med opredeljenimi anketiranci bi jim glas namenilo 34,6 odstotka vprašanih. Sledi ji Gibanje Svoboda Roberta Goloba, ki bi ga volilo 22,3 odstotka vprašanih, in SD Tanje Fajon z 10,7-odstotno podporo. Parsifalovo raziskavo o volilnih preferencah bomo na Siol.net objavljali vsak dan do državnozborskih volitev 24. aprila.

V tokratni raziskavi, ki so jo izvedli med 21. in 23. marcem, je sodelovalo 735 anketirancev.

V DZ bi se uvrstilo šest strank

Kot je razvidno iz zgornje grafike, v kateri so zajeti zgolj opredeljeni anketiranci, kar omogoča primerjavo z volitvami, bi četrto mesto zasedla Levica Luke Mesca, ki bi ji glas namenilo 5,9 odstotka vprašanih. Peta bi bila NSi Mateja Tonina s 5,7 odstotka glasov, šesto pa gibanje Povežimo Slovenijo, ki bi se s 4,9 odstotka kot zadnje uvrstilo v državni zbor.

SAB Alenke Bratušek in LMŠ Marjana Šarca bi, če bi bile volitve to nedeljo, s 3,8 odstotka zbranih glasov izpadli iz parlamenta, prav tako SNS Zmaga Jelinčiča in DeSUS Ljuba Jasniča.

Kakšni so deleži posameznih strank z upoštevanjem vseh anketirancev, tudi tistih, ki ne bi šli na volitve ali pa še ne vedo, koga bi volili, si lahko ogledate v spodnji grafiki:

Tudi med anketiranci, ki bi se zagotovo udeležili volitev, takšnih je bilo 435, vodi SDS, sledijo pa ji Gibanje Svoboda, SD in NSi.