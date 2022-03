Šok: Resni.ca dohiteva Levico, ki s SAB leti iz DZ

Med strankami je visoko, na četrtem mestu, po meritvi za Novo24TV koalicija Povežimo Slovenijo Zdravka Počivalška. Precej katastrofično sliko za Levico Luke Meseca, da bodo obstali pred vrati parlamenta, je takšna meritev zadnje mesece pokazala prvič. Že dalj časa pa precej slabo kaže SAB Alenke Bratušek. Razlike med rezultati različnih raziskav ostajajo povsem neverjetne. SDS je po Parsifalu ves čas daleč pred GS, ki pa po meritvah te agencije že nekaj časa raste. Po Mediani in Ninamedii sta SDS in GS precej bolj skupaj, Golob je celo v prednosti, a po tistih meritvah izgublja. Večina raziskav pa podobno kaže, da je SD Tanje Fajon ostala daleč za SDS in GS, to stranko bi trenutno volila okoli desetina volivcev.

Velikanske razlike med rezultati različnih raziskav niso le posledica "ustvarjanja javnega mnenja". Deloma na to vplivajo tudi različni načini anketiranja. Grafika kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV in Planet TV, Mediane za POP TV, TVS in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik. V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami.

SD je edina od strank Kula, ki po raziskavah javnega mnenja vsaj ni v nevarnosti, da bi po pojavu GS Roberta Goloba izpadla iz parlamenta. Po meritvi Parsifala, če upoštevamo le za stranke opredeljene volivce, bi tokrat iz parlamenta izpadla Levica in SAB. S 4,3 odstotka pa povsem izven nevarnega območja ni niti LMŠ nekdanjega premierja Marjana Šarca. Deleži se tej stranki nižajo že dalj časa. Resni.ca Zorana Stevanovića pa je že po drugi raziskavi zapored krepko pred SNS Zmaga Jelinčiča, v kateri je bil nekoč Stevanović, ki je občinski svetnik v Kranju.

Primerjava, kako strankam kaže po meritvi Mediane za Delo in Parsifala za Novo24TV, je takšna:

Raziskavo za Novo24TV je agencija Parsifal izvedla med 14. 3. in 17. 3. Telefonsko so anketirali 712 polnoletnih prebivalcev Slovenije.