Janša napoveduje: Takšna bo Slovenija čez nekaj let

Predsednik vlade Janez Janša, podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek in minister za obrambo Matej Tonin na današnji novinarski konferenci predstavljajo projekte, ki jih je v slovenskih občinah izvedla vlada v mandatu 2020-2022. Spregovorili so tudi o projektih, ki so v teku in tistih, ki jih je vlada potrdila in bodo izvedeni v prihodnosti. "Zagotovili smo sredstva, na podlagi katerih bo Slovenija v prihodnjih letih postala v veliki meri prehrambeno samozadostna in energetsko neodvisna, potem ko bomo zgradili energetske objekte, ki so v načrtu," je pojasnil Janša.

S sredstvi državnega proračuna v višini 6,760 milijarde evrov in različnih evropskih skladov v višini 1,2 milijarde evrov so bili v času trenutne vlade v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi.

"Trenutna vlada je oblast prevzela dan po začetku epidemije. Kljub temu, da je bila epidemija naš osrednji nasprotnik v tem času, razvoj Slovenije ni zastal," je v uvodu povedal Janez Janša.

"Gre za največji investicijski zagon, ki ga je bila Slovenija sposobna kdajkoli zagnati. Po nekaj letih bo to naslednja stopnica v razvoju Slovenije, na tej podlagi bodo plače in pokojnine višje, boljše službe, več investicij, boljše poslovno okolje," je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju, kjer bo danes sledil vrh gospodarstva, dejal Janša.

Slovenija je sestavljena iz 212 občin in projekti so razporejeni po celotni državi. Gre za nekaj tisoč razvojnih projektov, ki trenutno potekajo v Sloveniji oziroma še bodo, sredstva so namreč zagotovljena. "Skupna vrednost projektov trenutno znaša skoraj osem milijard evrov, od tega 1,5 milijarde evropskih sredstev," je še pojasnil predsednik vlade, ki je v nadaljevanju podrobno predstavil virtualni zemljevid na katerem so javno dostopni podatki o projektih. Zemljevid po njegovih besedah še ni dokončen. Pregled vladnih projektov za razvoj občin si lahko ogledate tukaj.

Na virtualnem zemljevidu, dostopnem na spletni strani vlade, so zbrani projekti, ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih tudi dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

🇸🇮 @JJansaSDS: V Ljubljani ni bilo še nikoli toliko investicij kot sedaj. Ljubljanski podžupan je pohvalil sodelovanje med vlado in mestno občino. Lahko pokličete tudi ostale župane in ji vprašate, ali se je kdaj v zgodovini Slovenije toliko investiralo povsod brez izjem. pic.twitter.com/anicZrm1H2 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 23, 2022

"Gradili bomo športne dvorane, negovalne bolnišnice, šole in vrtce, domove za starejše, ceste, obvoznice, kanalizacije, zaganjamo vse potrebno za začetek gradnje NEK 2, zagotovili smo dodatnih 300 milijonov za kmetijstvo in razvoj podeželja. Zagotovili smo sredstva, na podlagi katerih bo Slovenija v prihodnjih letih postala v veliki meri prehrambeno samozadostna in energetsko neodvisna, potem ko bomo zgradili energetske objekte, ki so v načrtu," je pojasnil Janša.

Tonin: V vsaki občini se nekaj dogaja

"Ti projekti bodo Slovenijo v naslednjih desetih letih spremenili na boljše. Čas korone je bil izziv za vse in ta čas je Slovenija izkoristila odlično. Vse evropske fonde, ki so nam bili na razpolago, jih maksimalno črpamo. Prav tako smo domači proračun koristno uporabljali," je poudaril minister za obrambo Matej Tonin.

🇸🇮 Minister @MatejTonin: Z vsemi javnimi investicijami smo pripomogli k temu, da se je zagnala tudi domača potrošnja, danes pa imamo tako rekordno zaposlenost in rekordno nizko brezposelnost. Vsi ti projekti bodo Slovenijo v prihodnjih 10 letih spremenili na bolje. pic.twitter.com/VhHVrF6TxL — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 23, 2022

"Kamorkoli kliknete, v vsaki občini se nekaj dogaja. Kljub temu, da so nam na začetku mandata pripisovali kratek rok trajanja, lahko po dveh letih mirno rečemo, da smo naredili veliko, veliko dela pa nas še čaka. Nastavljenih je veliko dobrih projektov, ki jih je potrebno v prihodnjih letih dokončati," je še povedal Tonin.