DeSUS se bo na aprilske državnozborske volitev podala samostojno, je po seji izvršnega odbora stranke sporočil predsednik Ljubo Jasnič. Glavna točka na seji so bile sicer priprave na volitve, med drugim pa so sprejeli tudi sklep, da do petka popolnijo kandidatno listo. Kot je še zatrdil Jasnič, sicer priprave na volitve tečejo nemoteno.

Nedavno nastala stranka LIDE, s katero so se v DeSUS dogovarjali o oblikovanju skupne kandidatne liste, je namreč v ponedeljek sklenila, da na aprilskih parlamentarnih volitvah ne bo nastopila.

Kot je pojasnil Jasnič, so bili o takšnem sklepu LIDE s sporočilom obveščeni v ponedeljek nekaj pred 17. uro. Odločitev LIDE jih je po njegovih besedah presenetila, saj so vodili "zelo odkrite vsebinske pogovore" in so upali, da bodo na volitvah imeli dobrega partnerja.

V preteklem tednu so sicer z LIDE opravili še nekaj pogovorov, med drugim so v slednji predlagali, da se oblikovanju skupne kandidatne liste priključi tudi LDS, čemur pa v DeSUS niso bili naklonjeni, je pojasnil Jasnič. Razlog je po njegovih besedah predvsem v tem, da je glede na statut in pravila stranke zmanjkalo časa, da bi izpeljali vse postopke, ki bi omogočili povezovanje še s tretjo stranko, nejasno pa je bilo tudi v kakšni obliki bi LDS kadrovsko in finančno sodelovala.

Kot je še spomnil, so organi stranke že potrdili pismo o nameri o oblikovanju skupne kandidatne liste z LIDE, prav tako pa so vse postopke v stranki peljali v tej smeri. V ponedeljek naj bi se tako sestali organi obeh strank, usklajevali naj bi kandidatno listo, se dogovorili o delovanju obeh strank do volitev in po njih ter sprejeli odločitve o financiranju volilne kampanje. Do sestanka pa ni prišlo, saj je LIDE sprejela sklep, da ne gre na volitve v DZ.

O morebitnem sodelovanju se je sicer Jasnič pogovarjal tudi z Robertom Golobom, a se slednji s stranko Gibanje Svoboda na volitve podaja samostojno. "Kako se bodo stvari odvile v marcu, glede na to, da se vse skupaj dnevno spreminja, bomo pač videli," je ob tem dodal Jasnič.

"Če bodo odločili, da se stranka umakne s političnega prizorišča, se bo pač umaknila"

Kot je še v današnji izjavi za medije priznal prvak DeSUS, javnomnenjske ankete stranki sicer res ne napovedujejo uspeha na volitvah, a kot je spomnil, je DeSUS stranka, ki so ji javnomnenjske ankete pred volitvami vedno kazale nizko podporo volivcev, pa ji je kljub temu uspel preboj v parlament. Po Jasničevih besedah bodo tako končno odločitev na volitvah sprejeli volivci in če "bodo odločili, da se stranka umakne s političnega prizorišča, se bo pač umaknila".

Tako se DeSUS na volitve tudi tokrat odpravlja samostojno, za vlaganje kandidatur pa še vedno obstajata obe možnosti, torej bodisi podpisi poslancev bodisi podpisi volivcev, je danes dejal Jasnič. Kot je še dodal, naj bi sicer imeli zagotovljena dva poslanska podpisa, na tretjega še čakajo, a so se dogovorili, da se na volitve podajo tudi s podpisi volivcev.

Hkrati je še zanikal, da je stranka glede na aktualno dogajanje prepuščena toku. Po njegovih besedah delajo vse, da se bodo na volitve podali kot enakopravni partner ostalim strankam, zadovoljni pa bi bili z rezultatom petih odstotkov, ki bi jim tudi omogočil prestop parlamentarnega praga.