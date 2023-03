"Zahtevamo tisoč evrov pokojnine, da lahko preživimo" #foto

Drugi protestni shod iniciative Glas upokojencev Slovenije poteka natanko mesec dni po prvem. 1. februarja je Trg republike pred državnim zborom napolnila večtisočglava množica, pobudnik iniciative Pavel Rupar pa je prepričan, da so z dogodkom "premaknili miselnost slovenskega prebivalstva, predvsem pa vlade in drugih institucij, ki so dolga leta spale, ne bedele nad upokojenci".

Foto: Bojan Puhek

Medtem ko v središču zahtev iniciative ostaja takojšen dvig pokojnin za 20 odstotkov zaradi velikega zvišanja stroškov življenja, pa v vladni koaliciji opozarjajo, da so protesti sicer legitimna oblika izražanja nezadovoljstva, a da gre v tem primeru za shod, ki je namenjen predvsem rušenju vlade.

Zahteve po korenitem zvišanju pokojnin

Poleg takojšnjega 20-odstotnega dviga pokojnin, ki so nižje od tisoč evrov, in 15-odstotnega dviga pokojnin v višini od tisoč do 1.500 evrov so v iniciativi na prvem shodu izrazili zahteve po tem, da bi se najnižja mesečna pokojnina zvišala na 750 evrov, povprečna neto pokojnina pa na 75 odstotkov povprečne plače v Sloveniji.

V Zvezi društev upokojencev Slovenije prvega shoda niso podprli, zahteve iniciative pa so označili za populistične in nerealne. Foto: Bojan Puhek

Rupar, nekdaj poslanec SDS, zanika povezavo s SDS

Kot je v izjavi za Televizijo Slovenija dejal vodja poslanske skupine SD Jani Prednik, je pri nekaterih protestih jasno, da jih organizira stranka SDS, pri drugih protestih pa "SDS morda ni organizator, so pa organizatorji ljudje, ki so člani SDS ali pa so bili člani SDS". S tem je meril na to, da je bil pobudnik iniciative in protesta Pavel Rupar deset let poslanec stranke SDS.

Rupar povezave s SDS, ki jo označuje za svojo nekdanjo stranko, zanika.

Foto: Bojan Puhek