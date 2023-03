To je grozilni posnetek namenjen Ruparju, Janši, Grimsu in Hojsu

Pobudnik iniciative Glas upokojencev Slovenije Pavle Rupar je včeraj na novinarski konferenci povedal, da je v nedeljo prejel grozilno sporočilo v srbohrvaščini s štirimi naboji M48, na vsakem od nabojev pa je bil napisan po en priimek- Rupar, Janša, Grims in Hojs. Kot je danes pojasnil Rupar, sporočila ni prejel fizično, gre namreč za videoposnetek objavljen na YouTube, na katerega ga je opozoril prijatelj. Tudi Janez Janša, Aleš Hojs in Branko Girms sporočil niso prejeli neposredno, so dejali v službi za odnose z javnostjo poslanske skupine SDS.

Od znanca dobim posnetek katerega je videl na sodelavčevem telefonu. Brez besed 😭😢 pic.twitter.com/0FVPgQcprF — Helena Bizjak (@HelenaBiziak) March 19, 2023

"Včeraj se je zgodilo nenavadno sporočilo s štirimi naboji M48, na katerih so bila imena Grims, Hojs, Janša in Rupar. Pismo je bilo v srbohrvaškem jeziku in ni primerno, da ga ponavljam, je pa zastrašujoče," je včeraj na novinarski konferenci sporočil predsednik iniciative Glas upokojencev Slovenije Pavle Rupar.

Kot je danes povedal Rupar, sporočila ni prejel osebno ali po pošti, temveč je bilo objavljeno na spletu. "To je bilo objavljeno na spletu in meni je prijatelj na "messenger" napisal "Pavle pazi, a imaš zaščitni jopič", poleg pa priložil povezavo do posnetka, ki je bil objavljen na YouTube," je pojasnil Rupar in dodal, da je bil pred tem na Celjskem sejmu, kjer ga je o posnetku obvestil še en gospod.

Kot je še povedal, opozoril najprej ni resno jemal. "Takih ljudi, ki imajo nek strah je veliko, tega nisem resno jemal. To sem vzel kot informacijo, nisem se pa prestrašil. Potem ko sem posnetek pogledal me je pa stisnilo," je še dejal Rupar.

Poslanci SDS grožnje niso prijavili policiji

Tudi v poslanski skupini SDS so pojasnili, da je bil posnetek objavljen na družbenih omrežjih in ni bil neposredno poslan na naslove omenjenih oseb. Poslanci SDS grožnje niso prijavili policiji, Rupar pa je kontaktiral policijo. Pojasnili so mu, da primer že obravnavajo po službeni dolžnosti in da osebna prijava ni potrebna.

Foto: posnetek zaslona