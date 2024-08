Nekdanji kolesar s čustvenim sporočilom spravil v jok Vingegaarda in van Aerta #video

Letošnja Dirka po Franciji je minila brez kolesarja Nathana Van Hooydoncka, ki je zaradi težav s srcem moral predčasno končati svojo kariero, a z mislimi je bil vseeno prisoten. Pri Vismi so v dokumentarcu, ki so ga snemali pred in med letošnjim Tourom, javnosti pokazali čustveno sporočilo, ki ga je 28-letni Belgijec pred začetkom Toura posredoval svoji ekipi.

Z izjemno čustvenim video sporočilom je v jok spravil tako Jonasa Vingegaarda, s katerim sta si še posebej blizu, kot tudi Wouta Van Aerta. Dejal je, da je izjemno ponosen na ekipo, ne samo zaradi rezultatskih dosežkov, ampak predvsem zaradi odpornosti, s katero se uspejo vrniti po sleherni težavi.

Nathan Van Hooydonck, ki je letošnji Tour spremljal tudi v vlogi strokovnega komentatorja na Eurosportu, ki ima pravice za prenos Toura, je posebej nagovoril Vingegaarda in van Aerta. "Ko sem vaju videl jokati ob robu cestišča (po padcu, op. a.) in ko so vaju odnesli v reševalno vozilo, sem si želel, da bi lahko zamenjal z vama. Če bi bilo to mogoče, bi rad nase prevzel vajine poškodbe, samo zato, da bi lahko nadaljevala uresničevanje vajinih ciljev in ambicij, tako kot smo to počeli skupaj. Še vedno se skušam sprijazniti z mojo predčasno upokojitvijo … Jonas in Wout, mislim, da se ne zavedata, kako močno sta vplivala na ta proces. Ko sem videl videoposnetke, kako se vračata na kolo, kako okrevata in napredujeta in se vračata na pot, ko bosta spet lahko lovila svoje cilje, mi je to vlilo ogromno energije. To poletje vaju bom spremljal ob trasi Toura. Vedno bom na vajini strani. Se vidimo kmalu. Ostanite zdravi, velik objem, Nathan," je zaključil videosporočilo, ki se je močno dotaknilo vseh pri Vismi.

