Podporniki Inštituta 1. oktober in stranke Glas upokojencev Pavla Ruparja so se v petek zbrali na protestnem shodu na Trgu republike. Med protestom se je zgodil incident, ko so fotoreporterja Gašperja Lešnika najprej verbalno napadli, nato je eden od udeležencev protesta poskušal fizično obračunati z njim. Policija je pravočasno intervenirala in zaščitila fotoreporterja ter njegovo opremo. V Društvu novinarjev Slovenije so napad na fotoreporterja obsodili.

Ruparjevi upokojenci, ki so se v petek zbrali na shodu na Trgu republike v Ljubljani, so med drugim zahtevali dvig pokojnin ter zimski dodatek za upokojence. Kritični so bili do vlade in opozorili na pomanjkanje kadra v socialnovarstvenih zavodih.

Na protestu je prišlo do incidenta, ko so napadli fotoreporterja Gašperja Lešnika, ki med drugim redno sodeluje s tednikom Mladina. Najprej so ga napadli verbalno, nato pa je udeleženec protesta poskušal tudi fizično obračunati z njim.

"Policija je pravočasno intervenirala, fotoreporterja zaščitila in preprečila uničenje njegove opreme," so sporočili iz aktiva fotoreporterjev in fotografov Društva novinarjev Slovenije. Napad so obsodili in poudarili, da je kakršenkoli napad na fotoreporterje, snemalce ali novinarje nesprejemljiv in v popolnem nasprotju s temeljnimi načeli svobode izražanja in novinarskega dela.

Dodali so, da fotoreporterji s svojim delom opravljajo bistveno vlogo v družbi, saj dokumentirajo dogodke, kot so protesti, in s tem prispevajo k obveščenosti javnosti. Stališču aktiva so se pridružili tudi v Društvu novinarjev Slovenije kot celoti, so zapisali v odzivu.

Na Generalni policijski upravi so za STA potrdili, da so dogodek opazili policisti, ki opravljajo naloge varovanja DZ, in posredovali. Potrdili so, da so fotoreporterja in njegovo opremo zaščitili, napadalcu pa izdali plačilni nalog.