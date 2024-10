Oče, ki je na meji s Hrvaško ubil sina, pustil nenavadno sporočilo

V madžarski vasi Zakon, ki leži na meji med Hrvaško in Madžarsko, so v torek našli truplo dvoletnega otroka. Umora sumijo otrokovega 37-letnega očeta, ki so ga po dogodku hudo poškodovanega z rešilnim avtomobilom odpeljali v bolnišnico, njegovo življenje je ogroženo.

Policisti so ugotovili, da je 37-letnik najprej ubil sina, nato pa poskušal soditi še sebi. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora je madžarska policija zoper moškega uvedla postopek.

Ločeval se je od žene, na družbenem omrežju Facebook pa pisal nenavadna sporočila

Po poročanju lokalnih medijev naj bi se ločeval od žene in poskušal rešiti zakon, a mu ni uspelo. Dva tedna pred grozljivim zločinom je na družbenih omrežjih objavil pretresljivo objavo. "Srce se mi trga zate, sin moj," je zapisal v objavi.

Mediji poročajo, da je imel na omrežjih še druge objave, vendar pa ni jasno, ali so bile objavljene pred umorom otroka ali po njem.

"Moje poslovno življenje gre navzdol, a moje družinsko življenje, predvsem moj sin, sta me peljala v drugo smer. Predvsem sinova mama, ki jo spoštujem in imam rad, saj mi je podarila to malo drobtinico. Današnji in jutrišnji dan bosta odločilna tako v poslovnem kot družinskem življenju," se je glasilo eno od nenavadnih sporočil.