Avtor:
A. Ž.

Četrtek,
23. 10. 2025,
16.57

Vladimir Putin Tatari Rusija Ukrajina Viktor Juščenko

Četrtek, 23. 10. 2025, 16.57

Nekdanji ukrajinski predsednik pričakuje razpad Rusije

A. Ž.

Viktor Juščenko | Na Juščenkovem obrazu so še vedno vidne posledice zastrupitve z dioksinom leta 2004. Juščenko je trdil, da ga je zastrupila takratna proruska oblast v Kijevu. | Foto Reuters

Na Juščenkovem obrazu so še vedno vidne posledice zastrupitve z dioksinom leta 2004. Juščenko je trdil, da ga je zastrupila takratna proruska oblast v Kijevu.

Foto: Reuters

Nekdanji ukrajinski predsednik Viktor Juščenko, ki je bil v Kijevu na oblasti med letoma 2005 in 2010, je prepričan, da ruski predsednik Vladimir Putin svojo državo vodi v katastrofo. Juščenko napoveduje, da se bodo v prihodnosti neruski narodi osamosvojili od Rusije.

Kremelj si ne prizadeva zatirati samo Ukrajino, temveč tudi različne skupine prebivalstva znotraj Ruske federacije. "Ljudstva, kot so Tatari, so bila zasužnjena več kot 200 let in se spominjajo, kaj so jim storili," je v intervjuju za nemški medij n-tv dejal nekdanji ukrajinski predsednik Viktor Juščenko.

Upor neruskih narodov proti Kremlju?

Juščenko domneva, da bodo mnoge od teh neruskih etničnih skupin kmalu želele oblikovati svojo lastno politično prihodnost. "Ne vidim nobenih možnosti za rusko državnost," je dejal in dodal, da Rusija ni monolitni blok, temveč večetnična država, ki vse bolj izgublja notranjo stabilnost.

Kot primer je navedel z viri bogato republiko Jakutijo, ki se ponaša z ogromnimi nahajališči diamantov, zlata in nafte: "Jakutija je ena najbogatejših regij v Rusiji, vendar dve tretjini prebivalstva živita od minimalnih plač," je dejal Juščenko.

Juščenko za uničenje Putinovega režima

Po njegovih besedah dobiček od prodaje jakutskih naravnih bogastev teče v Moskvo, medtem ko ima krajevno prebivalstvo komaj kaj koristi od njih, obenem pa trpi zaradi resnega onesnaženja okolja.

Juščenko vidi notranji odpor proti Kremlju kot največje tveganje za Putinovo vladavino. Prepričan je tudi, da je le padec Putinovega režima pogoj za trajen mir. Poleg obnove meja iz leta 1991 prihodnost Ukrajine zahteva članstvo v EU in varnostna jamstva. "Za dosego zmage je nujno uničenje Putinovega režima," poudarja Juščenko.

Kako demokratična in svobode željna je Rusija?

Juščenko meni, da ima Rusija šibko demokratično tradicijo in da je bila med Rusi volja do svobode uničena že pred stoletji. Kljub temu bi lahko vsedržavni protesti spremenili vse. Če bi milijoni ljudi šli na ulice v Moskvi, bi to zagotovo pomenilo konec diktature, je še dejal nekdanji ukrajinski predsednik.

Juščenko in oranžna revolucija

Juščenko je postal ukrajinski predsednik na volitvah leta 2004. Pred volitvami je doživel zastrupitev z dioksinom. Na volitvah je zmagal proruski kandidat Viktor Janukovič, zaradi česar je prišlo od množičnih protestov, ki so dobili ime oranžna revolucija. Zaradi obtožb o volilnih goljufijah je ukrajinsko ustavno sodišče zahtevalo ponovitev volitev, na katerih je nato zmagal Juščenko.

Vladimir Putin Tatari Rusija Ukrajina Viktor Juščenko
