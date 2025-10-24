Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Vojna v Ukrajini

Belgijski premier proti hitri uporabi zamrznjenega ruskega premoženja

Bart De Wever, Belgija, premier, Emmanuel Macron, Francija, predsednik | Da ostaja odprtih več pravnih vprašanj, se je strinjal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron (na fotografiji skupaj z belgijskim premierjem). | Foto Reuters

Da ostaja odprtih več pravnih vprašanj, se je strinjal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron (na fotografiji skupaj z belgijskim premierjem).

Foto: Reuters

Belgijski premier Bart De Wever ima po četrtkovem zasedanju Evropskega sveta še vedno pomisleke glede uporabe zamrznjenega ruskega premoženja, ki je večinoma shranjeno v njegovi državi, za financiranje posojila EU Ukrajini.

Pregled pomembnejših novic dneva:

7.00 Belgijski premier proti hitri uporabi zamrznjenega ruskega premoženja 

7.00 Belgijski premier proti hitri uporabi zamrznjenega ruskega premoženja

De Wever je ob prihodu na vrh EU v Bruslju zagrozil z blokado 140 milijard evrov vrednega posojila, če druge članice ne bodo prevzele s tem povezanih tveganj in zagotovile jamstev zanj. Prav tako je zahteval, da tudi druge evropske države in članice skupine G7, v katerih je shranjeno tovrstno premoženje, omogočijo njegovo uporabo za podporo Ukrajini.

Po srečanju je dejal, da ima še vedno več pomislekov. Med drugim gre za vprašanji, kako vzpostaviti takšno posojilo, da bi bilo v skladu z mednarodnim pravom, in kako druge države, ki hranijo zamrznjeno rusko premoženje, prepričati o sodelovanju.

Vendar pa Belgija po poročanju tujih tiskovnih agencij ni bila edina, ki je izrazila pomisleke.

"Ob tej rešitvi se postavljajo pravna vprašanja in vprašanja delitve tveganja," je priznal tudi francoski predsednik Macron. Obenem je poudaril, da to ostaja najboljša možnost za zagotavljanje finančne podpore Ukrajini za prihodnji dve leti.

Voditelji držav članic EU so se v četrtek zavezali, da bodo v letih 2026 in 2027 pokrili finančne potrebe Kijeva, vendar pa so odločanje o novem posojilu odložili do decembrskega zasedanja. Evropska komisija bo zdaj pripravila različne možnosti, kako bi lahko rusko premoženje, zamrznjeno v okviru zahodnih sankcij, uporabili za financiranje novega, 140 milijard evrov vrednega posojila.

Nemški kancler Friedrich Merz, ki je konec septembra podal pobudo zanj, je po poročanju tujih agencij pozdravil ta korak. "Ukrajina potrebuje zanesljive obete, predvsem ko gre za vojaško opremo. Evropejci moramo to sporočilo moči poslati zdaj," je povedal, še poroča Slovenska tiskovna agencija.

