Pavel Rupar pred kongresom nove stranke: Ne zanimata nas ne Golob ne Janša

"Ne moremo, ne smemo in nočemo računati na nobenega, ker bi to pomenilo, da smo lahko samo podružnica," pravi Pavel Rupar.

"Ne moremo, ne smemo in nočemo računati na nobenega, ker bi to pomenilo, da smo lahko samo podružnica," pravi Pavel Rupar. Foto: Bojan Puhek

Rupar pričakuje več kot 500 udeležencev kongresa, na katerem bodo izvolili organe stranke. "Ne delujemo ne levo ne desno. To je dejstvo. Ne zanima nas ne Robert Golob ne Janez Janša, ampak upokojenci. To je naš moto," pravi.

Odločitve, ali bodo šli na junijske evropske volitve, kot pravi, še niso sprejeli: "Pripravljeni smo, kandidati tudi, a je za odločitev še preuranjeno. Treba je premisliti, kaj nam lahko evropske volitve prinesejo. K odločitvi bodo pripomogli tudi rezultati kakšnih anket, volja ljudi in tudi finance. Trenutno kaže dobro, odločitev bo sprejeta do roka za vložitev kandidature."

Mu pomaga SDS? "Ravno obratno," pravi Rupar

Na vprašanje, ali mu pri ustanovitvi stranke pomaga tudi SDS, je odgovoril: "Ravno obratno. Odkrito bom povedal, da so se ljudje začeli umikati. Na čigavo pobudo, ne vem. Ni pa nobene zamere niti do Gibanja Svoboda niti do SDS. Prav je, da gremo svojo pot in da smo se postavili na trda tla. Ne moremo, ne smemo in nočemo računati na nobenega, ker bi to pomenilo, da smo lahko samo podružnica. Mi se tega seveda tako ne bomo lotili, tako da se zahvaljujemo vsem za pomoč in tudi za morebitno odklonitev sodelovanja."

"Nikogar ne izključujemo, bomo pa kritični do stanja, kot je zdaj. Kritika bo šla na enega ali drugega predsednika vlade, če bomo uspešni, bomo sami izbirali partnerje pri delovanju v smeri izboljšanja položaja starostnikov, seveda pa tudi delavcev in podjetij, od katerih so ti upokojecnci v tem našem sistemu odvisni," je še dodal.

Kaj o nastanku nove stranke menita poznavalca političnega prostora, si preberite spodaj.

Foto: Bojan Puhek Janja Božič Marolt, direktorica izvajalca javnomnenjskih raziskav Mediana: Pavle Rupar ni Karl Erjavec, ki je uspešno nagovoril velik del upokojencev. Od takrat se je marsikaj spremenilo. Ni nepomembno, da se je upokojenska baza od takrat zaradi staranja in umrljivosti spremenila. To je nova ciljna skupina. Po tem, kar je bilo prikazano v medijih, Pavel Rupar nagovarja skrajno desno upokojensko populacijo. Če bi bile volitve danes, ne vidim možnosti, da bi prišel v parlament. Če ne bo šel proti sredini, ne kaže, da bi mu to lahko uspelo, lahko pa bi SDS prevzel skrajno desne starejše volivce, mogoče lahko vzame še kakšnega starejšega volivca stranke Resni.ca. Rekla bi, da ne bo jemal volivcev NSi-ja. Takšno je moje mnenje na podlagi poznavanja področja, posebne raziskave na to temo nismo naredili. Pavle Rupar ni Karl Erjavec, ki je uspešno nagovoril velik del upokojencev. Od takrat se je marsikaj spremenilo. Ni nepomembno, da se je upokojenska baza od takrat zaradi staranja in umrljivosti spremenila. To je nova ciljna skupina. Po tem, kar je bilo prikazano v medijih, Pavel Rupar nagovarja skrajno desno upokojensko populacijo. Če bi bile volitve danes, ne vidim možnosti, da bi prišel v parlament. Če ne bo šel proti sredini, ne kaže, da bi mu to lahko uspelo, lahko pa bi SDS prevzel skrajno desne starejše volivce, mogoče lahko vzame še kakšnega starejšega volivca stranke Resni.ca. Rekla bi, da ne bo jemal volivcev NSi-ja. Takšno je moje mnenje na podlagi poznavanja področja, posebne raziskave na to temo nismo naredili.