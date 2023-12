Rupar razkril podrobnosti o ustanovitvi stranke

Člani iniciative Glas upokojencev in društva Inštitut 1. oktober bodo na januarskem kongresu ustanovili politično stranko Glas upokojencev, je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik iniciative in društva Pavel Rupar. Stranka se bo po njegovih besedah borila za koristi upokojencev, predvsem za višje pokojnine.

"Skrajni čas je, da Slovenija dobi stranko, ki ne bo delila državljanov na leve in desne, na vaše in naše, ampak bo delovala izključno za dobrobit upokojencev in tudi ostalih, ki se jim godi krivica," je prepričan član izvršilnega odbora Inštituta 1. oktober Rajko Perčič.

Kazenska ovadba, ker Klakočar Zupančičeva zavlačuje

Na današnji novinarski konferenci so napovedali vložitev kazenske ovadbe zoper predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič zaradi zlorabe uradnega položaja, oškodovanja javnih sredstev in nevestnega dela v službi. Menijo, da Klakočar Zupančičeva zavlačuje z obravnavo predloga zakona o izrednem povišanju pokojnin, ki so ga marca letos vložili v DZ, je povedal podpredsednik društva Igor Černoga. Ovadbo bodo vložili, če jim Klakočar Zupančičeva v sedmih dneh ne bo odgovorila, kdaj bo DZ začel obravnavo njihovega predloga, je dodal Rupar.

Plačevanje RTV-prispevka na ustavno sodišče

Po njegovih besedah so na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti plačevanja RTV-prispevka "neposredno iz neto pokojnin in neto plač". Ustavno sodišče o vsebini ni presojalo, saj meni, da nimajo pravnega interesa. Po Ruparjevih besedah je ustavno sodišče navedlo, da društvo ne more biti stranka v postopku, te pravice pa nima niti Rupar, saj nima RTV-priključka. V pripravo nove pobude so zato vključili strokovnjake in upajo, da bo sodišče odločalo tudi o vsebini.

Prenizek zimski dodatek za upokojence

Rupar je ob tem komentiral tudi izplačilo zimskega letnega dodatka, ki so ga upokojenci danes dobili prvič. "Božičnica je nedvomno posledica naših pritiskov," je prepričan Rupar. Meni, da je dodatek prenizek, upokojenci pa po njegovih besedah danes niso dobili napovedanega zneska, ampak manj.