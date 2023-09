Pavel Rupar napovedal ustanovitev nove stranke

Nekdanji poslanec SDS ter vodja iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober Pavel Rupar je v oddaji na Nova24TV napovedal, da bo ustanovil upokojensko stranko, in dodal, da priprave že potekajo. Podporniki iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober so se na Trgu republike nazadnje zbrali 6. septembra in znova zahtevali dvig pokojnin.

Ob slovenskih zastavah je bilo med zbranimi na zadnjem shodu videti transparente, s katerimi so upokojenci izražali svoje nezadovoljstvo z vladajočo politiko in vlado Roberta Goloba ter zahteve po višjih pokojninah. Vladajoče so tako med drugim opozarjali, da čas teče, funkcije pa so minljive. Golobovi vladi so očitali, da dela le za svoje žepe. "Koalicijo, strice in nevladnike" so pošiljali na smetišče zgodovine ter izrazili protest "proti vegetiranju v revščini".

Napovedal tudi vložitev zakona za izredni dodatek k pokojninam

Rupar je na zadnjem shodu napovedal tudi vložitev zakona, ki bi upokojencem prinesel izredni dodatek k pokojninam. "Če so vladajoči pozabili na vas, mi ne bomo," je ob tem dejal zbranim na Trgu republike.

Hkrati se je v nagovoru dotaknil političnega vrha, in sicer predsednice republike Nataše Pirc Musar, premierja Roberta Goloba in predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič. V zanj značilnem slogu jih je poimenoval s posmehljivimi izrazi. Večkrat je izrazil tudi nezadovoljstvo s poročanjem medijev o aktivnostih društva in jim očital cenzuro.

Naslednji shod bo oktobra

Naslednji shod bo po Ruparjevih besedah oktobra, na njem pa bodo protestirali, "dokler nam ne bo ustreženo". "Tu bomo spali, tu bomo živeli, tu bomo toliko časa, dokler Golob ne pride k nam," je navedel Rupar.

Na shodu so sicer zbirali tudi sredstva za nakup novih pralnih strojev za v poplavah prizadete upokojence. Razdelili naj bi jih v sodelovanju z župani posameznih občin, je navedel Rupar. Kot je povedal v oddaji na Nova24TV, je boj za ljudi pod pragom revščine njegova zadnja pot, ki jo poleg družine še pelje v življenju.