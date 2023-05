"Golobizem in janšizem sta kot noč in dan" #video

Z vsakim protestnim shodom upokojencev, ki ga v Ljubljani organizira ustanovitelj Inštituta 1. oktober Pavel Rupar, se po mnenju sogovornikov stopnjujejo epizode sovražnega govora, ki vse bolj preraščajo tudi v osebne napade. Tokrat sta bila na udaru predvsem Biserka Marolt Meden, predsednica društva Srebrna nit in svetovalka predsednice Nataše Pirc Musar, ter vnovič predsednik vlade Robert Golob, ki so mu žugali s sokolom in pokončanim golobom.

Za Marolt Medenovo, ki si z društvom prizadeva za sprejem zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, je Rupar, ki bi zakon rušil z referendumom, izjavil, da bi si jo za svetovalko vzel Adolf Hitler v tretjem rajhu, saj so nacisti pomagali "duševno prizadetim in nato starejšim v prehitro smrt". Pri tem je ciljal na funkcijo svetovalke za upokojenska vprašanja, ki jo ima Marolt Medenova v uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar.

Ta je v odzivu na Facebooku poudarila, da takšnega obračunavanja z nekom, ki na področju boja za človeka pravice premika gore in ga sama izjemno ceni in spoštuje, ne more dopustiti. "Zato odločno obsojam pozive k njeni 'odstranitvi' in celo primerjanje z nacističnimi metodami, kar je skregano z vsako logiko ter popolnoma neprimerno in do konca zavržno. Gre za brutalno sovražne besede v režiji nekoga, ki ima s tovrstnim početjem sicer že dolgo zgodovino. Tudi pravnomočno dokazano," je zapisala.

Grožnje s sokolom

Kmalu se je na Facebooku odzvala tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je prav tako obsodila "zavržne izjave Pavla Ruparja". "Niso samo zavržne, po mojem mnenju imajo tudi znake kaznivega dejanja, vsekakor pa predstavljajo hud prekršek in so globoko posegle v človekovo dostojanstvo. Gospod Pavle Rupar, na tem mestu odpovedujem srečanje z vami, ki je bilo predvideno za 16. maja. Jutri bo sestavljen tudi uradni dopis," je dodala Klakočar Zupančičeva, ki je o tem pred državnim zborom dala tudi izjavo za medije.

Tudi na zadnjih protestih ni manjkalo transparentov proti Golobovi vladi, golobizmu in napadov nanj osebno, ki so šli tokrat tako daleč, da je eden od protestnikov paradiral z nagačenim mrtvim golobom, ki ga je pokončal sokol. Prispodobe o golobih in sokolih niso naključne, saj jih je v javnost še kot predsednik vlade lansiral predsednik SDS Janez Janša, ki je v odzivu na Golobovo izjavo, da kot morebitni zmagovalec volitev ne misli sodelovati s SDS in njenimi koalicijskimi partnerji, spisal "švicarsko basen", v kateri da "golobi brskajo po mestnem smetišču, otroci in bogati sprehajalci jih krmijo v parkih, zato golobi verjamejo, da je tudi nebo njihovo". "Dokler ne pride sokol," je zapisal. Ob tem je zanimivo, da se Janša kot sokol pojavlja v kultnem Mladininem stripu Sokol in golobica, parodiji slovenske politične scene epske izpod peresa karikaturista in ilustratorja Tomaža Lavriča.

Transparenti upokojencev bolj sovražni

Janša je populariziral tudi izraz golobizem, seveda kot odziv na janšizem, izraz, ki so ga skovali kolesarski protestniki pod njegovo vlado. Spomnimo se lahko, da sam na teh protestih ni hitro zaznal zgolj elementov sovražnega govora, temveč tudi zelo konkretnih groženj njemu in drugim vladnim predstavnikom. Čeprav med upokojenskimi protesti in SDS naj ne bi bilo povezave, je glede na Ruparjevo preteklost transparentno, da ni povsem tako. Zaradi dogodkov na protestih je vlada napovedala, da posameznikov in skupin, ki so odgovorni za shode, ne bo vključevala v dialog o pokojninah in položaju upokojencev.

Upokojeni penolog Dragan Petrovec podobnosti v retoriki upokojenskih in kolesarskih protestov ne vidi. "Najprej sem pomislil na izraza janšizem in golobizem in v jezikovnem smislu med njima ne vidim razlik. Če pa na janšizem in golobizem pogledamo z vsebinskega vidika in pomislimo, kaj vse se je dogajalo pod prejšnjo vlado, je to kot noč in dan, četudi se z določenimi potezami Golobove vlade ne moremo strinjati," opozarja.

Penolog Dragan Petrovec se boji, da se bo sovražna retorika na upokojenskih protestih le še stopnjevala. Foto: STA

Pravi, da je ob prvih upokojenskih protestih še imel vtis, da se bodo protestniki sposobni spodobno vesti, a se je ta vtis hipoma razblinil. "Že pogled na transparente razkrije, da so nedvomno bolj sovražni od tistih na kolesarskih protestih. Potem so tu še pozivi k odstranitvi konkretnih oseb in obračunavanju z ljudmi samo zato, da bi škodili trenutni oblasti. Napad na Biserko Marolt Meden, ki jo zelo cenim, je zelo poveden. Če z njo vlečemo vzporednice s Hitlerjem, potem bi morali take vzporednice vleči s številnimi uglednimi osebami, ki so se zavzemale za dostojno smrt. Še bolj pa je neverjetno, da to počne oseba, kot je Pavel Rupar, ki ima zaradi svoje preteklosti zelo malo kapitala za oglašanje," pravi Petrovec. Žal sam pričakuje, da se bo sovražna retorika na upokojenskih protestih le še stopnjevala.

Še bolj ostro je do protestov nastopil sociolog Boris Vezjak, ki je na svojem blogu zapisal, da je Rupar na zadnjem protestu nastopil kot vročekrven demagog in hujskač najslabše vrste, njegova retorika pa da je bila znova nacionalistična, začinjena s klasičnim trikotnikom sklicevanja na narod, Boga in državo. "Ne more biti dvoma, da opazujemo najhujšo in tudi daleč najbolj primitivno retorično propagando v novejši slovenski zgodovini, ki žal uspeva mobilizirati široke ljudske množice, pri čemer nas ne more prav nič potolažiti dejstvo, da gre najbrž za skrito strankarsko operacijo iz ozadja," je ocenil Vezjak.