Ruparjevi upokojenci znova z zahtevami po dvigu pokojnin #foto #video

V središču Ljubljane na Trgu republike so se danes popoldne na shodu znova zbrali podporniki iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober, ki ga vodi Pavel Rupar, in znova zahtevali dvig pokojnin. V luči nedavnih ujm pa so zbirali tudi sredstva za nakup pralnih strojev, ki jih bodo po napovedih namenili v poplavam prizadetim upokojencem.

Ob slovenskih zastavah je bilo med zbranimi na shodu tudi tokrat videti transparente, s katerimi so upokojenci izražali svoje nezadovoljstvo z vladajočo politiko, vlado Roberta Goloba in zahteve po višjih pokojninah. Vladajoče so tako med drugim opozarjali, da čas teče, funkcije pa so minljive, Golobovi vladi pa so očitali, da dela le za svoje žepe. "Koalicijo, strice in nevladnike" so pošiljali na smetišče zgodovine, in izrazili protest "proti vegetiranju v revščini".

Foto: Bojan Puhek Nekdanji poslanec SDS Pavel Rupar je danes napovedal tudi vložitev zakona, ki bi upokojencem prinesel izredni dodatek k pokojninam. "Če so vladajoči pozabili na vas, mi ne bomo," je ob tem dejal zbranim na Trgu republike.

Hkrati se je v nagovoru dotaknil tudi političnega vrha, in sicer predsednice republike Nataše Pirc Musar, premierja Roberta Goloba in predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič ter jih v lastnem slogu poimenoval s posmehljivimi izrazi. Večkrat je izrazil tudi nezadovoljstvo s poročanjem medijev o aktivnostih društva ter jim očital cenzuro.

Oktobra bodo protestirali, dokler jim ne bo ustreženo

Naslednji shod bo po Ruparjevih besedah oktobra, na njem pa bodo protestirali, "dokler nam ne bo ustreženo". "Tu bomo spali, tu bomo živeli, tu bomo toliko časa, dokler Golob ne pride k nam," je navedel Rupar.

Foto: Bojan Puhek Na današnjem shodu so sicer zbirali tudi sredstva za nakup novih pralnih strojev za v poplavah prizadete upokojence. Razdelili naj bi jih v sodelovanju z župani posameznih občin, je navedel Rupar.

Skromnejša udeležba kot spomladi

Na shodu je spregovorila ljubljanska mestna svetnica Tina Bregant, sicer nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje v času tretje vlade Janeza Janše. Ko upokojenci postanejo branik svobode izražanja, javnega zbiranja, "ko se upokojencem ne dovoli slišati njihovega glasu na javni televiziji", ko nekateri zagovarjajo evtanazijo, ko zgolj starejši prepoznajo laži in krajo, je čas, da se shodu pridružijo tudi mlajši, je dejala v nagovoru zbranim.

Foto: Bojan Puhek Tokratni shod je ob skromnejši udeležbi, kot je bila na spomladanskih, sicer potekal le na enem delu Trga republike. Večina trga je namreč zaradi priprav na teniški turnir zagrajena. Med shodom so govorci in protestniki večkrat poudarili, da so nezadovoljni s postavljenimi ograjami, s katerimi naj bi jim želeli preprečiti današnje zborovanje.

Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek