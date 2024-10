Ljudska iniciativa Glas upokojencev in Inštitut 1. oktober sta danes v središču Ljubljane pripravila 14. protestni shod. Predsednik Inštituta 1. oktober Pavel Rupar je bil kritičen do gneče ob začetku vpisovanja k družinski zdravnici v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica in do plačevanja RTV-prispevka.

Protestniki so se še pred uradnim delom na Trgu republike tudi tokrat ustavili pred Radiotelevizijo Slovenija. Pavel Rupar je zbrane pozval, naj prenehajo plačevati RTV-prispevek, in to označil za državno nepokorščino.

Na Trgu republike pa so znova izrazili nezadovoljstvo z vlado, ki se po njihovem mnenju med drugim neustrezno sooča s stavko zdravnikov in popoplavno obnovo, in k odstopu pozvali premierja Roberta Goloba. Udeležence so spodbudili, naj še naprej izražajo svoje nezadovoljstvo s stanjem v državi.

Mladi zdravnik Friderik Potočnik je zatrdil, da iz slovenskega zdravstvenega sistema zaradi slabih pogojev redno odhajajo zdravniki in medicinske sestre, ki gredo delat v tujino. Izpostavil je tudi dolge čakalne vrste.

Rupar vlado obtožil, da ima do zdravnikov zaničevalen odnos

Rupar je bil kritičen do slovenskega zdravstvenega sistema in vlado obtožil, da ima do zdravnikov zaničevalen odnos. "Včeraj smo bili priča neskončnim vrstam pacientov, kako milo, siromašno so čakali na trenutek, ko se bodo lahko prebili do svojega zdravnika," je izpostavil gnečo ob začetku vpisovanja k družinski zdravnici v Slovenski Bistrici.

V nagovoru je zopet opozoril na nizke pokojnine. Zbrani so na shodu izpostavili tudi današnji mednarodni dan starejših in predstavili festival Starifejst – praznik starejših, ki so ga organizirali Inštitut 1. oktober, Iniciativa Glas upokojencev in stranka Glas upokojencev. Na naslednji shod so med drugim povabili kmete in gasilce ter vse stranke v parlamentu.