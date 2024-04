Pred DZ zavrelo med Ruparjevimi upokojenci in podporniki Palestine #video

Na Trgu republike se je zgodil besedni spopad med dvema civilnima inicativama, je razvidno s posnetka. Tako Gibanje za pravice Palestincev kot Inštitut 1. oktober in podporniki iniciative Glas upokojencev, ki delujejo pod vodstvom Pavla Ruparja , so imeli danes na Trgu republike novinarsko konferenco. Konferenco za medije so imeli eden za drugim, medtem pa je, kot je slišati na posnetku, izbruhnil besedni spopad.

Fotogalerija 1 / 6

Predstavnice več nevladnih organizacij so danes na Trgu republike pozvale vlado, naj Palestincem v Gazi ponudi zatočišče v Sloveniji s pomočjo sistema dopolnilnih poti.

Hkrati z novinarsko konferenco nevladnih organizacij v podporo Palestincem je bila na Trgu republike ob 11. uri sklicana novinarska konferenca ljudske iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober, zato se je na pobudo predstavnic štirih organizacij njihova konferenca začela predčasno.

Kljub temu se je zgodil incident, ko so podporniki iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober, med njimi tudi predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar, motili potek novinarske konference z vzklikanjem ter prihodi pred kamere in mikrofone.

Nagovore štirih predstavnic človekoljubnih organizacij so prekinjali z žaljivkami, glasnim petjem slovenske himne ter vzkliki. "Za Slovenijo, ne za smrdljivi Hamas," je vzklikal eden od članov Ruparjeve iniciative, drugi pa dodal: "Stran s to zastavo. To je Slovenija. Sramota. Klošarji." Nato so začeli prepevati Zdravljico.

Eden od njih pa je eni od udeleženk iz rok iztrgal palestinsko zastavo. Zatem so izvedli tudi svojo novinarsko konferenco, na kateri so med drugim napovedali protestni shod upokojencev.