Slovensko priznanje Palestine za samostojno in neodvisno državo podpira skoraj 60 odstotkov vprašanih, kaže javnomnenjska anketa, ki jo je v torek izvedla agencija Ninamedia in jo je v sredo objavil časnik Dnevnik.

Po pisanju časnika je temu, da bi Slovenija priznala Palestino kot samostojno in neodvisno državo, naklonjenih 57,4 odstotka vprašanih. Proti slovenskemu priznanju Palestine se je izreklo 20,2 odstotka vprašanih, medtem ko jih je 22,4 odstotka odgovorilo z "ne vem".

Tiste, ki so podprli priznanje Palestine, so nadalje vprašali še, ali naj "Slovenija Palestino prizna v najkrajšem možnem času ali premišljeno tedaj, ko bodo za mednarodno priznanje Palestine vzpostavljene za Slovenijo ugodne mednarodne okoliščine".

Na vprašanje o časovnici priznanja je večina – 61,7 odstotka vprašanih – odgovorila, naj Slovenija Palestino prizna v najkrajšem možnem času. 37,1 odstotka vprašanih je odgovorilo, naj Slovenija prizna Palestino, ko bodo mednarodne okoliščine za to ugodne, 1,2 odstotka pa jih je odgovorilo z "ne vem".

Agencija Ninamedia je kombinirano javnomnenjsko anketo s spletnim in telefonskim anketiranjem opravila 16. aprila na vzorcu 617 anketirancev.

Priznanju Palestine naklonjene vse koalicijske stranke

Možnost priznanja Palestine na način in ob času, ko bo to najprimernejše in bo doseglo največji učinek, je v zadnjem času omenjal tudi premier Robert Golob, ki je večkrat izrazil podporo priznanju Palestine. Slednjemu so naklonjene tudi vse koalicijske stranke.

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so ob tem konec marca sprejeli skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost na priznanje, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne. Španski premier Pedro Sanchez se je nato v preteklih dneh podal na turnejo po Evropi z namenom iskanja dodatne podpore priznanju, v okviru katere je v torek obiskal tudi Slovenijo. Skupina, naklonjena priznanju, naj bi želela v svoje vrste pridobiti čim več držav, da bodo odločitvi dali večjo težo in s tem poslali močnejše sporočilo.