Pavla Ruparja, nekdanjega tržiškega župana in vodjo iniciative Glas upokojencev Slovenije, so napadle ose. Kot je zapisal na družbenem omrežju X, je dobil več kot 14 pikov, njegov obraz pa je bil povsem zatečen.

"Tudi več kot 14 pikov os me ne bo spravilo na kolena," je na družbenem omrežju X sporočil vodja iniciative Glas upokojencev Slovenije Pavel Rupar in zraven objavil fotografijo, na kateri vidimo njegov zatekel obraz, potem ko so ga napadle žuželke.

Ob tem je ljudi pozval, da pik ose ni nedolžna zadeva in naj obiščejo zdravnika.

Tudi več kot 14 pikov osa me ne bo spravilo na kolena!! Vas pa opozarjam, da tole ni nedolžna zadeva in da pojdite takoj k zdravniku, če do napada pride.. pic.twitter.com/ttQVIhZWSU — Pavel Rupar (@rupar_pavel) September 10, 2024.

Tako pri piku ose kot čebele je nujno, da čim prej odstranite želo in na mesto vboda položite led ali hladen obkladek, da zmanjšate oteklino. Piki žuželk za večino ljudi sicer niso nevarni, a so zelo neprijetni. Za tiste, ki so na pike alergični, pa se nedolžen pik žuželke lahko konča tudi tragično. Če pa vas piči več žuželk hkrati, je obisk zdravnika nujen, tudi če nimate alergijske reakcije.