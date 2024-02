Policija sumi na kazniva dejanja na Ruparjevih shodih upokojencev

Ob petkovih protestnih shodih upokojencev v Ljubljani so policisti obravnavali več sumov kaznivih dejanj. Po shodu pred stavbo RTV Slovenija so obravnavali sum kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, na uradnem shodu na Trgu Republike pa sum kaznivega dejana poškodovanja, odstranitve ali uničenje stvari, ki so posebnega kulturnega pomena.

Kot so za STA danes pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, so policisti v petek varovali dva javna shoda, ki sta potekala na območju Ljubljane. Poleg uradno prijavljenega shoda, poimenovanega 10. vseslovenski protestni shod upokojencev, so varovali tudi javni shod pred stavbo RTV, ki pa ni bil prijavljen.

Po pojasnilih policije so po varovanju neprijavljenega javnega shoda obravnavali sum kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, katerega osumljenec še ni znan in policisti o tem še zbirajo obvestila.

Po varovanju prijavljenega javnega shoda pa so obravnavali sum kaznivega dejana poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote. Tudi v tem primeru osumljenec še ni znan in policisti tudi o tem še zbirajo obvestila.

"Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o obeh dogodkih in bodo v primeru zaznanih drugih kaznivih ravnanj ustrezno ukrepali," so izpostavili na ljubljanski policijski upravi. Foto: Bor Slana/STA

Pojasnili so še, da policija za zagotavljanje javne varnosti ob vseh dogodkih, ki lahko vplivajo na varnost državljanov, izvaja ukrepe iz svojih pristojnosti, zbira obvestila, vrednoti informacije in ustrezno načrtuje delo, ter ga glede na trenutno varnostno oceno sproti prilagaja, vse s ciljem, da je varnost vseh zagotovljena v največji možni meri. "Navedeno velja tako za trenutne kot morebitne prihajajoče dogodke," so izpostavili.

Na Trgu republike v Ljubljani so se v petek popoldne na shodu desetič zbrali podporniki Inštituta 1. oktober in stranke Glas upokojencev in znova zahtevali dvig pokojnin. Pred uradnim protestnim shodom so se protestniki zbrali pred stavbo Televizije Slovenija in vanjo metali jajca.