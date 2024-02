Zbrani s Pavlom Ruparjem na čelu v Ljubljani še desetič zahtevali višje pokojnine #foto #video

Na Trgu republike v Ljubljani so se danes popoldne na shodu desetič zbrali podporniki Inštituta 1. oktober in stranke Glas upokojencev ter znova zahtevali dvig pokojnin. Podpredsednik inštituta Andrej Peterle je od politikov zahteval pošteno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem in obsodil nakup sodne stavbe na Litijski cesti.

Predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar je medtem premierju Robertu Golobu očital, da se ne zaveda, kako močno je upokojence prizadela inflacija. Pri tem je izpostavil predlog zakona o izrednem zvišanju pokojnin, ki ga je v DZ s podpisi volivcev vložila civilna iniciativa Glas upokojencev. V DZ so na začetku februarja z glasovanjem ocenili, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

"V parlament smo prišli z dobrimi nameni, skoraj eno leto so nas zafrkavali pred začetkom obravnave zakona," je dejal Rupar. Protestniki so njegov govor pozdravili z žvižganjem in vzklikanjem "lopovi, lopovi".

Upokojence je na shodu nagovoril tudi predstavnik mladih, ki je izrazil solidarnost z njihovimi prizadevanji in se zavzel za ureditev pokojnin in dolgotrajne oskrbe. Rupar je pozdravil medgeneracijsko podporo, ki jo bil deležen tokratni shod.

Rupar zaposlene RTV Slovenija pozval, naj v mesecu dni razpustijo svet zavoda

Pred uradnim protestnim shodom so se protestniki zbrali pred stavbo Televizije Slovenija in vanjo metali jajca. Čeprav je Rupar pred shodom medijem sporočil, da Inštitut 1. oktober in Glas upokojencev nista organizatorja tega dogodka, je sam nagovoril zbrane, še prej pa z vrečko za smeti prekril Dečka s piščalko.

"V kolikor spremembe ne bodo radikalne, naslednjič ne bomo več stali tu, ampak se dobimo v prostorih RTV Slovenija," je pred RTV Slovenija povedal Rupar.

Rupar je zaposlene na RTV Slovenija pozval, naj v mesecu dni razpustijo svet zavoda in spremenijo "iznakažen in pokvarjen televizijski program. "V kolikor spremembe ne bodo radikalne, naslednjič ne bomo več stali tu, ampak se dobimo v prostorih RTV Slovenija," je zagrozil Rupar.

Napovedal je tudi, da bodo marca začeli s pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma za ukinitev rtv-prispevka. Napoveduje pa tudi sprožitev kolektivne tožbe za vrnitev naročnine za tri leta nazaj, je še povedal Rupar.