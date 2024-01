Rupar na ustanovnem kongresu stranke: Pozabite na pravljice, kdo stoji za nami #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani je potekal ustanovni kongres politične stranke Glas upokojencev. Edini kandidat za predsednika je nekdanji poslanec SDS in župan Tržiča Pavel Rupar, ki je lani v Ljubljani organiziral več upokojenskih protestnih shodov. "Nismo ne levi ne desni. Zanimajo nas samo upokojenci in njihovo življenje," je poudaril Rupar.

"Edini cilj stranke je boljše življenje upokojencev, boljše socialne razmere delavcev in tudi mladih, ki gredo za nami," je poudaril Rupar, ki je ponosen, da jim je v enem letu uspelo postaviti temelje "prave politične stranke".

Želijo si, da bi bili partner vsem političnim strankam v parlamentu in tudi drugim organizacijam, ki zajemajo upokojenske sfero, je še dejal. "Ne da tekmujemo med seboj in si lastimo upokojence, ampak da storimo nekaj za njih."

Ostro je zavrnil namigovanja, da se opredeljujejo levo ali desno. "Pozabite na pravljice, kdo stoji za nami in kdo nas podpira. Tu smo dekleta in fantje, ki delamo s srcem," je med drugim še dejal Rupar.

Pripravljajo se na evropske in državnozborske volitve, je še dejal Rupar, več pa ni razkril. "Pripravljeni smo, kandidati tudi, a je za odločitev še prezgodaj. Treba je premisliti, kaj nam lahko evropske volitve prinesejo. K odločitvi bodo pripomogli tudi rezultati kakšnih anket, volja ljudi in tudi finance. Trenutno kaže dobro, odločitev bo sprejeta do roka za vložitev kandidature," je dejal že pred kongresom.