Pavel Rupar trdi: Poklicni boksar me je udaril v obraz

Predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar trdi, da ga je podpredsednik stranke Igor Černoga s pestjo udaril v obraz. Ta pa to dejanje zanika in trdi, da si je udarec Rupar izmislil.

"Trenutno v bolnici Izola. Dobil sem udarec s pestjo v obraz profesionalnega boksarja, ki je izgubil živce,ker sem se peljal mimo njegove hiše. Imam rahel pretres, še dobro, da je vse posneto. Vse bo v redu. Sem sedel v avtu misleč, da počakam klic žene, ko je pristopil, udaril in zbežal.. Za začetek moja pozicija v avtu. Prijava policiji, nekaj njegovih groženj, gremo naprej!!"

To je na svojem Facebook računu zapisal Pavel Rupar. Na istem družbenem omrežju se je oglas podpredsednik in domnevni storilec Igor Černoga. Ta je zanikal, da je udaril Ruparja in trdi, da si je Rupar to izmislil.

Černoga tudi napoveduje tožbo proti Planet TV, ker je ta objavil intervju z Ruparjem. Černoga tudi pravi, da so ga sosedje obvestili, da se je danes dopoldan Rupar peljal v belem mercedesu zelo počasi po ulici mimo njegove hiše ter jo snemal skozi odprto okno.