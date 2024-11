Društvo 1. oktober, ki sloni na prostovoljnih prispevkih nezadovoljnih upokojencev, naj bi predsedniku Pavlu Ruparju v zgolj dveh mesecih izplačalo skoraj tisoč evrov potnih stroškov, podobno tudi podpredsedniku Andreju Peterletu in članu izvršnega odbora Rajku Perčiču. "Če preračunamo, koliko delavec dobi povrnjeno za en kilometer vožnje (0,17 evra), so za ta denar prevozili 16.735 kilometrov," so ob objavi dokumentov zapisali nekdanji člani društva, ki že nekaj časa opozarjajo na finančne nepravilnosi v društvu, iz katerega so jih oktobra izključili.

"Na dnevni ravni prejemamo prošnje in zahteve članov, da se javnosti predstavijo dokazi o finančnih tokovih in načinih, na katere so se sredstva morebiti stekala v zasebne žepe članov izvršnega odbora. Zato smo se, po posvetu s pravno službo, člani stranke Glas upokojencev odločili, da podatke objavimo v javno korist, saj ima javnost pravico izvedeti resnico," so ob objavi dokumentov o izjemno visokih potnih stroških, ki naj bi si jih izplačevali člani izvršnega odbora Društva 1. oktober s predsednikom Pavlom Ruparjem na čelu.

Nakazila za potne stroške, ki so jih objavili na Facebook profilu Glas upokojencev Slovenije brez Pavla Ruparja:

V dveh mesecih, po bančnih izpiskih sodeč gre za obdobje julija in avgusta letos, naj bi si Rupar, Peterle in Perčič iz sredstev društva, ki se financira v veliki meri iz prostovoljnih prispevkov upokojencev, izplačali za 2.845 evrov potnih stroškov.

Rupar in Peterle sta si v dveh mesecih izplačala 991 in 997 evrov potnih stroškov, Perčič pa 857 evrov. Nekdanji člani društva so izračunali, da bi morali vsi trije skupaj v slabih dveh mesecih prevoziti kar 16.735 kilometrov, če upoštevamo veljavno tarifo za povračilo kilometrine.

Da bi imela izplačila društva realno podlago, bi moral samo Rupar na račun aktivnosti društva julija in avgusta prevoziti več kot 5.800 kilometrov ali skoraj 100 kilometrov vsak dan, tudi v soboto in nedeljo.

Za pojasnila o izplačilih potnih stroškov vodilnih smo se obrnili tudi na Društvo 1. oktober. Ko bomo prejeli njihova pojasnila, jih bomo objavili.