Rusi so okrepili obstreljevanje. "Bahmut želijo zavzeti do torka." #vŽivo

Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija sprožila val obsežnih napadov na Kijev in druge dele Ukrajine, so sporočili zgodaj zjutraj. Medtem se Moskva pripravlja na praznovanje dneva zmage ob obletnici zmage nad nacistično Nemčijo. Ukrajinci so sporočili, da želijo Rusi zavzeti Bahmut do torka.